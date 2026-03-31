Бывшая структура «Яндекса» построит ИИ-центр у границы с Россией Компания Nebius построит дата-центр в Финляндии у границы с Россией за $10 млрд

Бывшая материнская компания «Яндекса» — Nebius Group — планирует построить центр обработки данных для искусственного интеллекта в финской Лаппеенранте, недалеко от границы с Россией, сообщили представители компании агентству Reuters. Мощность нового дата-центра составит 310 МВт. Стоимость проекта оценивается примерно в $10 млрд.

Прежде нидерландская Nebius и американская Meta (организация признана экстремистской, деятельность в РФ запрещена) договорились о совместных инвестициях в размере $27 млрд в инфраструктуру для искусственного интеллекта. Средства рассчитаны на пять лет.

В июле 2024 года несколько зарубежных стартапов, ранее входивших в структуру Yandex N. V., объявили о создании компании Nebius. Она объединила три бывших стартапа — Toloka, TripleTen и Avride, которые сохранили свои бренды. Команда компании состоит из выходцев из Microsoft, Amazon и «Яндекса».

Ранее Bloomberg сообщало, что в Мельбурне появился дата-центр, работающий на основе выращенных в лаборатории клеток человеческого мозга. Его построил австралийский биотехнологический стартап Cortical Labs. Еще один подобный центр уже скоро появится в Сингапуре.