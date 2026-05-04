04 мая 2026 в 10:19

Спасатели нашли тело четвертого погибшего на рыбалке под Волгоградом

Спасатели обнаружили тело четвертого человека, погибшего вместе с топ-менеджером «Яндекса» Сергеем Лойтером в Волгоградской области, сообщили в пожарно-спасательной службе Астраханской области «Волгоспас». Поисковая операция завершена. Группа погибла во время рыбалки в акватории Волги.

Как сообщили в службе спасения, ранее в Министерство региональной безопасности Астраханской области поступил запрос от волгоградского МВД. Спасателям требовалась помощь в поисках пропавшего 75-летнего мужчины — для этого использовался гидролокатор бокового обзора «Наутилиус-50».

3 мая в службу спасения поступила информация от родственников погибшего о том, что тело четвертого найдено. В связи с этим поисковые мероприятия были прекращены, — отметили в пресс-службе.

Четверо рыбаков пропали в Светлоярском районе 24 апреля. По данным Западного межрегионального управления Следственного комитета на транспорте, тела троих из них были обнаружены, поиски четвертого продолжались. В числе погибших оказались Сергей Лойтер, его друг Владимир Шиповалов и водитель руководителя торгово-промышленной группы «БИС» Игорь Прохоров. По предварительным данным, лодка перевернулась из-за неблагоприятных погодных условий. По факту гибели мужчин возбуждено уголовное дело.

