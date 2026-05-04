04 мая 2026 в 11:49

В Госдуме ответили, кто из студентов может рассчитывать на матпомощь вуза

Депутат Чаплин: студенты из неполных семей могут рассчитывать на матпомощь вуза

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Студенты из неполных семей могут получить материальную поддержку от вуза, если средний доход на человека ниже прожиточного минимума, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, на помощь также могут рассчитывать учащиеся с инвалидностью и сироты.

Многие студенты не знают, что могут получить материальную помощь от вуза. В 2026 году право на нее имеют учащиеся очной формы, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Перечень оснований в каждом учреждении свой, но есть общие категории, которые встречаются практически везде. Это дети-сироты и студенты, потерявшие родителей в период обучения, а также инвалиды I, II и III групп. Помощь положена и тем, кто пострадал от радиации, ветеранам боевых действий, участникам СВО и членам их семей. Студенты из многодетных или неполных семей также могут рассчитывать на поддержку, если среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, — поделился Чаплин.

Он добавил, что финансовую поддержку от учебного заведения могут получать студенты, чьи родители являются пенсионерами или инвалидами. По словам парламентария, помощь распространяется также на тех, кто самостоятельно воспитывает детей или заключил брак во время обучения.

Матпомощь выделяется при смерти близкого родственника, после пожара, кражи или несчастного случая, а также на дорогостоящее лечение и покупку лекарств при наличии подтверждающих документов. Как правило, поддержка бывает единовременной или ежемесячной, ее размер зависит от конкретного вуза и ситуации. Обращаться с заявлением и документами нужно в деканат, студенческий профком или социальный отдел. Главное — помнить: если оказались в сложной ситуации — не стесняйтесь спрашивать, закон на вашей стороне, — заключил Чаплин.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал Федеральную антимонопольную службу изучить повышение цен на обучение в российских вузах. Он также предложил регулярно контролировать стоимость платного образования.

Власть
студенты
вузы
льготы
Максим Кирсанов
Софья Якимова
