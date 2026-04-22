В Госдуме обратили внимание на рост цен на обучение в вузах

Слуцкий предложил ФАС провести проверку роста стоимости обучения в вузах

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить рост стоимости обучения в российских вузах, передает ТАСС. Также он предложил ввести регулярный контроль цен на платное образование.

Мы призываем ФАС к тотальной проверке роста стоимости обучения в российских высших учебных заведениях, а также требуем ввести ежегодный жесткий контроль цен на платное обучение. Каждый ребенок в стране должен иметь шанс учиться в лучшем вузе страны, — заявил Слуцкий.

В обращении также приводятся данные Минобрнауки о росте стоимости обучения в 2025 году в среднем на 12% по сравнению с предыдущим годом. За несколько лет рост цен для отдельных студентов мог достигать около 30% при допустимых пределах, связанных с инфляцией, подчеркнул Слуцкий.

Ранее стало известно, что Росстандарт утвердил новый ГОСТ на учебное оборудование для школ и вузов, который вступит в силу с июня 2026 года. Документ охватывает приборы, модели и демонстрационные изделия.

До этого член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, президент исследовательской и технологической компании «Крибрум» Игорь Ашманов заявил: массовое внедрение искусственного интеллекта в образовательный процесс порождает серьезные проблемы. По его словам, преподаватели вузов уже не могут точно определить, каких студентов они на самом деле обучают, а кого «упускают».

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

