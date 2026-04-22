В Госдуме обратили внимание на рост цен на обучение в вузах Слуцкий предложил ФАС провести проверку роста стоимости обучения в вузах

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить рост стоимости обучения в российских вузах, передает ТАСС. Также он предложил ввести регулярный контроль цен на платное образование.

Мы призываем ФАС к тотальной проверке роста стоимости обучения в российских высших учебных заведениях, а также требуем ввести ежегодный жесткий контроль цен на платное обучение. Каждый ребенок в стране должен иметь шанс учиться в лучшем вузе страны, — заявил Слуцкий.

В обращении также приводятся данные Минобрнауки о росте стоимости обучения в 2025 году в среднем на 12% по сравнению с предыдущим годом. За несколько лет рост цен для отдельных студентов мог достигать около 30% при допустимых пределах, связанных с инфляцией, подчеркнул Слуцкий.

