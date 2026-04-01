Росстандарт впервые утвердил ГОСТ на учебное оборудование в школах

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на учебное оборудование для школ и вузов, который вступит в силу с июня 2026 года, передает РИА Новости со ссылкой на Росстандарт. Документ охватывает приборы, модели и демонстрационные изделия.

ГОСТ стал первым комплексным национальным стандартом, системно регулирующим безопасность учебного оборудования в российской системе образования. Впервые введены требования безопасности к учебному оборудованию — приборам, моделям и демонстрационным изделиям, используемым в образовательном процессе, — сказано в сообщении.

Ранее Минпросвещения сообщило, что прием заявлений в первые классы российских школ начался 1 апреля 2026 года. В этом году за парты планируется посадить более 1,5 млн первоклассников.

До этого заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский заявил, что курсы «Философия», «История России» и «Основы российской государственности» будут обязательными для всех студентов. По его словам, эти предметы станут частью социально-гуманитарного ядра новой образовательной модели.