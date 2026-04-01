Российские школы открыли прием в первые классы

Прием заявлений в первые классы российских школ начался 1 апреля 2026 года, передает пресс-служба Минпросвещения. В этом году за парты планируется посадить более 1,5 млн первоклассников.

В ведомстве уточнили, что документы можно подавать лично, по почте с уведомлением или через единый портал госуслуг и региональные порталы. Также уточняется, что приоритет имеют дети, проживающие на закрепленной за школой территории, а также представители льготных категорий.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ планирует сделать второй иностранный язык обязательным в школах. По данным СМИ, инициатива стала частью нового федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).

До этого заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский заявил, что курсы «Философия», «История России» и «Основы российской государственности» будут обязательными для всех студентов. По его словам, эти предметы станут частью социально-гуманитарного ядра новой образовательной модели.