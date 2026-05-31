Кому молиться об успехах в учебе и на экзаменах: 5 святых помощников

Период обучения — это время не только интеллектуального роста, но и серьезных эмоциональных испытаний. Современные школьники и студенты сталкиваются с колоссальными объемами информации, жесткими дедлайнами и психологическим давлением во время экзаменационных сессий. Когда приближается ответственный экзамен или новый учебный год, а знания оставляют желать лучшего, многие обращаются за помощью к небесным покровителям. Давайте разберемся, какие святые считаются покровителями студентов и школьников.

Сергий Радонежский: покровитель всех учащихся и просветитель

Преподобный Сергий Радонежский считается главным небесным заступником всех, кто грызет гранит науки. Согласно житию, в детстве маленькому Варфоломею — так звали святого до пострига — учеба давалась с огромным трудом. Он долго не мог научиться читать, из-за чего горько плакал и терпел упреки от учителей и родителей. Все изменилось после чудесной встречи с чудесным старцем: после совместной горячей молитвы отрок получил дар понимать Священное Писание и превзошел в знаниях всех своих сверстников.

Помня о его земных трудностях, миллионы людей ежедневно просят этого праведника о ниспослании мудрости. Искренняя молитва к святому Сергию Радонежскому о помощи в учебе, верят они, помогает обрести ясность мысли тем, кому тяжело даются точные или гуманитарные дисциплины. Родители часто просят преподобного за своих детей, когда те теряют интерес к урокам.

Если вы чувствуете, что силы на исходе, а информация не усваивается, вознесите прошение. Святой Сергий Радонежский помогает обрести в учебе прилежание и усердие.

Вот одна из самых сильных молитв к этому святому: «О преподобне и богоносне отче наш Сергие! Воззри на нас милостивно и, к земли приверженных, возведи к высоте небесней. Укрепи наше малодушие и утверди нас в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от благосердия Владыки Бога молитвами твоими».

Икона Божией Матери «Прибавление ума» — о даровании разума

Среди множества образов Пресвятой Богородицы этот лик занимает особое место в сердцах учащихся. История святыни восходит к XVII веку, когда один благочестивый иконописец, усердно читая сложные богословские книги, лишился рассудка. В минуты просветления он горячо молился Деве Марии о возвращении ума, и Она явилась ему с обещанием исцеления, если он запечатлеет Ее образ в том виде, в каком увидел. Мастер благоговейно исполнил обет, и душевное здоровье полностью вернулся к нему.

Перед этим удивительным ликом молятся не только о ментальном благополучии, но и о преодолении любых интеллектуальных барьеров. Чудотворная икона «Прибавление ума» помогает студентам структурировать мысли во время защиты дипломных работ или диссертаций. К ней прибегают и тогда, когда подросток проявляет упрямство и не желает слушать наставников.

Считается, что древняя икона «Прибавление ума» направляет мысли человека в правильное русло, отсекая все лишнее и суетное во время экзаменационного стресса.

Святой Иоанн Кронштадтский: молитва о детях, которые плохо учатся

Праведный Иоанн Кронштадтский — великий светильник XIX века, чей жизненный путь близок многим современным школьникам. Легенды гласят, что в ранние годы учебы в духовном училище Иоанн Сергиев тоже испытывал колоссальные трудности: грамота не давалась ему, а плохие оценки вызывали насмешки одноклассников. Это глубоко ранило мальчика, и он проводил ночи в усердных слезных прошениях к Богу о просвещении ума. После одной из таких ночей его сознание словно открылось, и он моментально запомнил все, что читал, став впоследствии одним из лучших выпускников академии.

Благодаря этому опыту святой стал близким ходатаем за всех отстающих учеников. Родительская молитва о прилежании детей, обращенная к Иоанну Кронштадтскому, способна сотворить настоящее чудо, пробудив в ребенке тягу к познанию мира. Праведник учит, что любые когнитивные трудности можно преодолеть смирением, упорством и верой в собственные силы.

Существует особая молитва о прилежании детей: «Спаси, Господи, и помилуй детей моих (имена) и просвети им ум светом разума Евангелия Твоего и настави их на стезю заповедей Твоих и научи их, Спасе, творити волю Твою, яко Ты еси Бог наш. Аминь».

Преподобный Феодосий Печерский: о прилежании и внимании

Один из основателей Киево-Печерской лавры, преподобный Феодосий, с юных лет отличался невероятным стремлением к божественной мудрости и книжному обучению. Его усердие, соединенное с кротким нравом, позволяло ему быстро осваивать сложнейшие тексты того времени. В православном календаре эти святые считаются покровителями студентов и школьников. А еще они олицетворяют собой истинное духовное просвещение.

Молитва перед образом Феодосия Печерского помогает развить такие редкие в наше время качества, как усидчивость, созерцательность и способность подолгу концентрироваться на одной задаче без отвлечения на внешние раздражители. Он помогает тем, кто страдает от дефицита внимания, возвращая уму собранность и целеустремленность.

Троице и Николаю Чудотворцу — общие молитвы перед экзаменами

Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, известен во всем мире как скорый помощник в самых трудных ситуациях. Хотя он не был академическим ученым, его заступничество простирается на все сферы человеческой жизни, включая образование.

Традиционная молитва перед экзаменом, обращенная к святителю Николаю, как считают верующие, помогает успокоить дрожь в руках, вытащить счастливый билет и встретить благожелательное отношение со стороны строгих преподавателей.

Неудивительно, что он часто попадает в списки святых, кому молиться о сдаче ЕГЭ или выпускных экзаменов в вузе. В то же время священники напоминают: Господь видит в первую очередь сердце человека и его искренний труд. Общие прошения к Троице и Николаю Чудотворцу дают колоссальный заряд уверенности, напоминая, что за спиной учащегося стоит невидимая поддержка, готовая укрепить в минуту сильного волнения.

Святому Николаю Чудотворцу можно прочитать: «Святой отче Николай, чудотворец и покровитель, к тебе обращаюсь с просьбой: помоги мне во время экзамена. Успокой мои мысли, направь меня на правильный ответ, открой память и даруй покой».

Как правильно молиться перед экзаменом и в учебный год

Духовная практика приносит плоды только тогда, когда она наполнена искренностью, а не превращается в чисто механическое вычитывание текстов ради получения хорошей оценки. Чтобы понять, кому молиться об успехах в учебе эффективнее всего, нужно выстроить личные отношения со своим небесным покровителем еще в начале учебного года, а не за пять минут до входа в экзаменационную аудиторию. Перед чтением молитвы хорошо бы узнать житие того святого, к которому вы обращаетесь. Понимание его подвига сделает молитву глубже и осмысленнее.

Когда наступает пора выпускных испытаний, вопрос о том, кому молиться о сдаче ЕГЭ, становится особенно актуальным для старшеклассников и их семей. Помните, что главное — не заученный текст, а искреннее желание помощи от Бога и святых. Молитва должна быть сосредоточенной, от сердца. Лучше всего помолиться непосредственно перед выходом из дома или уже в учебном заведении перед началом испытания.

Православная церковь подчеркивает, что молитва — это не магический ритуал, гарантирующий высокий балл без усилий, а просьба о благословении вашего честного труда. Помните, что святые — покровители студентов и школьников — помогают тем, кто сам приложил максимум усилий, учил билеты и стремился к честным знаниям, ведь духовная помощь раскрывает и преумножает уже имеющийся человеческий потенциал.

