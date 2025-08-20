Процесс изменения художественного убранства Успенского собора инициирован на территории национального заповедника «Киево-Печерская лавра», заявила исполняющая обязанности генерального директора учреждения Светлана Котляревская в беседе с корреспондентом агентства «Укринформ». Руководство указало на намерения провести так называемую дерусификацию настенных росписей главного храма.

Котляревская пояснила, что нынешнее здание собора, воссозданное около двух десятилетий назад, не является историческим. По ее словам, оригинальный храм был полностью уничтожен в период Второй мировой войны.

Там появились изображения ее тогдашних руководителей, которых увековечили рядом с изображениями исторических фигур лавры. Если мы на росписях оставим только исторические фигуры, то это может стать <...> примером наглядной дерусификации Успенского собора, — заявила Котляревская.

Планируемые изменения представляют собой часть более широкого идеологического курса. Он направлен на пересмотр исторического и культурного наследия страны, констатировала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что власти Украины пытаются добиться разрыва связей Украинской православной церкви с Московским патриархатом. Таким образом они могут довести страну до церковного раскола.