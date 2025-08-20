Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 23:22

Украинские власти придумали, как «дерусифицировать» Успенский собор

«Укринформ»: Киев изменит росписи Успенского собора в рамках «дерусификации»

Успенский собор Киево-Печерской лавры Успенский собор Киево-Печерской лавры Фото: EPA/TASS

Процесс изменения художественного убранства Успенского собора инициирован на территории национального заповедника «Киево-Печерская лавра», заявила исполняющая обязанности генерального директора учреждения Светлана Котляревская в беседе с корреспондентом агентства «Укринформ». Руководство указало на намерения провести так называемую дерусификацию настенных росписей главного храма.

Котляревская пояснила, что нынешнее здание собора, воссозданное около двух десятилетий назад, не является историческим. По ее словам, оригинальный храм был полностью уничтожен в период Второй мировой войны.

Там появились изображения ее тогдашних руководителей, которых увековечили рядом с изображениями исторических фигур лавры. Если мы на росписях оставим только исторические фигуры, то это может стать <...> примером наглядной дерусификации Успенского собора, — заявила Котляревская.

Планируемые изменения представляют собой часть более широкого идеологического курса. Он направлен на пересмотр исторического и культурного наследия страны, констатировала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что власти Украины пытаются добиться разрыва связей Украинской православной церкви с Московским патриархатом. Таким образом они могут довести страну до церковного раскола.

соборы
дерусификация
храмы
фрески
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 августа 2025 года
Два российских аэропорта закрыли для приема и выпуска самолетов
ЕС заподозрили в намерении загнать Россию в ловушку переговорами Трампа
День офицера России: история и значение
Бой с Кличко, «Каменная башка», усадьба под Петербургом: как живет Валуев
«Приговор Зеленскому»: Рогов прокомментировал данные хакеров KillNet о ВСУ
Сальдо рассказал, как ему удалось избежать покушений со стороны ВСУ
Украинские власти придумали, как «дерусифицировать» Успенский собор
Путин оценил состояние ядерного щита России
Тарасова, Плющенко, Жириновский, Обама: кому досталось от Ирины Родниной
В атомном флоте России произошло знаковое событие
В программу российских школ предложили добавить еще один урок
Сертификат учебного центра одной из российских авиакомпаний аннулирован
Прокуратура начала проверку после инцидента с комой у пассажирки в поезде
Путин обратился к работникам атомной отрасли с поздравлениями
Автомобиль подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области
Российские фигуристы получили шанс на участие в Олимпиаде-2026
Народные средства от бессонницы: как уснуть без таблеток
На Украине командование ВСУ обвинили в предательстве
Микрорасчеты большого комфорта: крой, который не хочется снимать
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.