В СПЧ призвали чиновников прекратить посещать богатые страны

Чиновникам лучше воздержаться в новогодние праздники от отдыха в «пышущих богатством» местах, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. По его словам, которые передает ТАСС, ездить во время конфликта по таким странам, как ОАЭ, неправильно.

Кто-то ездит в Арабские Эмираты. По-моему, это неприлично во время конфликта — ездить в Арабские Эмираты, в эти цветущие таким пышущим богатством места. Это неправильно, — сказал Фадеев.

Ранее сообщалось, что на пленарном заседании Госдумы приняли в первом чтении инициативу, которая предполагает отмену ежегодных деклараций для чиновников. Вместо этого вводится новый механизм подачи деклараций, который будет активироваться только при наличии конкретных оснований.

До этого руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что популярные российские артисты, включая Григория Лепса, Филиппа Киркорова, Надежду Кадышеву и Сергея Шнурова, должны отказаться от новогодних выступлений на период специальной военной операции. По его мнению, демонстрация роскоши и беззаботные вечеринки в такое время являются аморальными и абсурдными.