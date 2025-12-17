Новый год-2026
17 декабря 2025 в 13:50

Госдума в первом чтении приняла закон об отмене деклараций чиновников

Госдума в первом чтении приняла закон об отмене ежегодных деклараций чиновников

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об отмене ежегодных деклараций чиновников в пользу аналогичных документов, которые будут подаваться при возникновении конкретных оснований. При этом обязательное декларирование сохранится при поступлении на службу, приеме на работу в отдельные организации и при назначении на государственные или муниципальные должности.

Проектом о совершенствовании системы декларирования доходов чиновников предлагается отходить от ежегодных деклараций чиновников к декларациям при возникновении конкретных оснований. Также предлагается установить норму об обязательном предоставлении деклараций госслужащими при их переводе в другой орган власти.

Глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отмечал, что проект направлен на совершенствование антикоррупционной деятельности. По его словам, главная цель — сделать систему декларирования доходов, расходов и контроля за имуществом чиновников более эффективной, повысить оперативность антикоррупционных проверок и принимаемых мер, переведя их из периодического в режим непрерывного контроля.

Ранее Госдума приняла закон, который с 1 апреля 2026 года снижает максимальную переплату по микрозаймам. Так, для краткосрочных потребительских кредитов МФО она снизится до 100%, вместо прежних 130%.

