Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 06:01

Раскрыты потери ВСУ при освобождении ВС РФ Зеленого

Командир Цыган: ВСУ потеряли порядка роты бойцов при освобождении Зеленого

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

До роты солдат ВСУ было уничтожено при освобождении Зеленого в Запорожской области, заявил РИА Новости командир штурмовой группы группировки войск «Восток» с позывным Цыган. По его словам, противник пытался осуществить пять контратак, все они были отражены.

При помощи разведки нашей и артиллерии выстояли, выдержали контратаки на Зеленое. Со стороны противника было пять контратак в сторону наших войск. Все их предотвратили. Общее количество — примерно около роты противника осталось в деревне именно уничтоженных, — сказал он.

Цыган добавил, что в контратаках участвовали и дроны, и личный состав ВСУ. При этом, пытаясь отбить наступление российских войск, украинские военнослужащие применяли американское стрелковое оружие, а именно М16 и М416.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что ключевое противостояние на Константиновском и Красноармейском направлениях переместилось в воздушное пространство. Он уточнил, что российские силы ведут борьбу с украинскими подразделениями, а их стратегической целью является срыв логистических цепочек противника.

До этого в Красноармейске девять мирных жителей погибли в результате удара ВСУ по многоэтажному дому. Спасенный житель обвинил в наводке украинского волонтера Дениса Христова, после съемки которого в здание попала ракета с иностранной маркировкой.

ВСУ
военные
командиры
Запорожская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Курортный город России остался без авиасообщения из-за угрозы безопасности
ВСУ могут атаковать дронами Сочи
Аэропорт Шереметьево продлил ограничения на прилет рейсов
SHOT сообщил о взрывах в пригороде Краснодара
Гороскоп 10 января: опасаемся завистников, откладываем принятие решений
В российском регионе из-за падения обломков БПЛА вспыхнула нефтебаза
Великобритания выделила 200 млн фунтов для размещения войск на Украине
Творожная бомба на завтрак! Готовится на сковороде за минуты
Крах штурмовиков ВСУ и победа в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 10 января
При передаче Лурье квартиры Долиной были зафиксированы нарушения
США и Украина готовят соглашение о восстановлении страны на $800 млрд
Раскрыты потери ВСУ при освобождении ВС РФ Зеленого
В Венесуэле сообщили, что Родригес отказалась от зарубежных поездок
Аэропорт Шереметьево перестал принимать самолеты
Аэропорт Волгограда ввел запрет на полеты
«Думал, удастся быстрее»: Трамп поделился мыслями об Украине
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 января
Украинский военный признался в изнасиловании и убийствах в Донбассе
К чему снится стая собак: предвестие беды или удачи?
В Госдуме рассказали, как мягко вернуться к работе после праздников
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.