До роты солдат ВСУ было уничтожено при освобождении Зеленого в Запорожской области, заявил РИА Новости командир штурмовой группы группировки войск «Восток» с позывным Цыган. По его словам, противник пытался осуществить пять контратак, все они были отражены.

При помощи разведки нашей и артиллерии выстояли, выдержали контратаки на Зеленое. Со стороны противника было пять контратак в сторону наших войск. Все их предотвратили. Общее количество — примерно около роты противника осталось в деревне именно уничтоженных, — сказал он.

Цыган добавил, что в контратаках участвовали и дроны, и личный состав ВСУ. При этом, пытаясь отбить наступление российских войск, украинские военнослужащие применяли американское стрелковое оружие, а именно М16 и М416.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что ключевое противостояние на Константиновском и Красноармейском направлениях переместилось в воздушное пространство. Он уточнил, что российские силы ведут борьбу с украинскими подразделениями, а их стратегической целью является срыв логистических цепочек противника.

До этого в Красноармейске девять мирных жителей погибли в результате удара ВСУ по многоэтажному дому. Спасенный житель обвинил в наводке украинского волонтера Дениса Христова, после съемки которого в здание попала ракета с иностранной маркировкой.