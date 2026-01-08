Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 13:17

Советник главы ДНР раскрыл, как ведутся бои за Красноармейск

Советник главы ДНР Кимаковский: основные бои за Красноармейск идут в небе

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
На Константиновском и Красноармейском направлениях в Донецкой Народной Республике ключевое противостояние переместилось в воздушное пространство, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Соловьев Live». По его словам, стратегической целью российских сил является нарушение логистических цепочек противника. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Сейчас основное сражение разворачивается в небе, и наша основная задача — перебить противнику логистику, — сказал Кимаковский.

В воздушном пространстве над указанными участками фронта сошлись специализированные подразделения: с российской стороны действуют операторы «Рубикона», десантники и морские пехотинцы, а с украинской — бойцы подразделения «Птицы Мадьяра», пояснил советник главы ДНР.

Ранее Кимаковский рассказал, что часть взвода элитного подразделения ВСУ «Волки да Винчи» ликвидировали в поселке Железнодорожное Запорожской области. По его словам, при массированном ударе погибли около 10 военнослужащих. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

ДНР
ВС РФ
ВСУ
СВО
