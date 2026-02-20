Токаев предложил учредить награду имени Трампа

Необходимо учредить особую награду имени президента США Дональда Трампа за достижения в области миростроительства, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, политик, возглавляя Совет мира, осуществляет великую и благородную миссию.

Я хотел бы предложить учредить специальную награду Совета мира имени президента Трампа в знак признания его выдающихся усилий и достижений в области миростроительства. Уверен, господин президент, что под вашим руководством Совет мира успешно выполнит свою великую и благородную миссию, — сказал Токаев.

Ранее выяснилось, что Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочим визитом Вашингтон для участия в первом заседании Совета мира по Газе. В пресс-службе отметили, что в ходе саммита ключевое внимание было уделено вопросам стабилизации в секторе Газа и поиску шагов по обеспечению мира и «гуманитарной поддержки в регионе».

До этого государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сообщил, что Ватикан не будет участвовать в работе Совета мира. Он подчеркнул, что это связано со спецификой папского государства, «которая явно отличается от специфики других государств».