20 февраля 2026 в 03:45

Токаев предложил учредить награду имени Трампа

Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев Фото: kremlin.ru
Необходимо учредить особую награду имени президента США Дональда Трампа за достижения в области миростроительства, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, политик, возглавляя Совет мира, осуществляет великую и благородную миссию.

Я хотел бы предложить учредить специальную награду Совета мира имени президента Трампа в знак признания его выдающихся усилий и достижений в области миростроительства. Уверен, господин президент, что под вашим руководством Совет мира успешно выполнит свою великую и благородную миссию, — сказал Токаев.

Ранее выяснилось, что Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочим визитом Вашингтон для участия в первом заседании Совета мира по Газе. В пресс-службе отметили, что в ходе саммита ключевое внимание было уделено вопросам стабилизации в секторе Газа и поиску шагов по обеспечению мира и «гуманитарной поддержки в регионе».

До этого государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сообщил, что Ватикан не будет участвовать в работе Совета мира. Он подчеркнул, что это связано со спецификой папского государства, «которая явно отличается от специфики других государств».

Касым-Жомарт Токаев
Дональд Трамп
США
награды
