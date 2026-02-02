«Сам решу»: в Польше пообещали Трампу Нобелевскую премию с одним условием Сикорский пообещал выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию после мира на Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в соцсети Х, что лично выдвинет президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию, если тот обеспечит «справедливый мир» на Украине. По словам главы ведомства, окончательная оценка того, что считать справедливым, будет за ним.

Я публично заявлял, что, если президент Трамп обеспечит справедливый мир для Украины, я сделаю это сам. Но я сам решу, что справедливо, — отметил Сикорский.

Ранее Трамп заявил о хороших шансах на мирную сделку по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Он также отметил, что в переговорном процессе наблюдается большой прогресс.

Президент Украины Владимир Зеленский между тем сообщил, что следующая встреча между делегациями России и Украины в Абу-Даби может быть перенесена. По его словам, это связано с усилением напряженности между США и Ираном.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подтвердил энергетическое перемирие с Украиной до 1 февраля. Он уточнил, что инициатором стал Трамп. Речь идет о создании благоприятных условий для проведения мирных переговоров по урегулированию, отметил пресс-секретарь президента РФ.