Пожар вспыхнул на НПЗ под Краснодаром из-за падения обломков дрона

В станице Новоминской Каневского района произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. Причиной пожара стало падение обломков беспилотного летательного аппарата.

Ранее в Альметьевске после падения обломков сбитых беспилотников ВСУ разгорелся пожар на территории промзоны, сообщила администрация города. По данным мэрии, на месте происшествия работают экстренные службы, пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Альметьевске на фоне объявленной воздушной угрозы прозвучало не менее семи взрывов. По информации источников, первый громкий звук был слышен после 04:00 мск. По словам очевидцев, в одном из районов города было видно задымление и начался пожар. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Кроме того, в Красносельском районе Петербурга началось возгорание в здании общежития. Пожар вспыхнул на пересечении проспекта Кузнецова и улицы Рихарда Зорге.