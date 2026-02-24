Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 19:11

В Армавире дикий енот застрял на дереве и отбивался от стаи ворон

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Армавире Краснодарского края жители спасли дикого енота, который застрял на дереве на уровне пятого этажа, сообщает РЕН ТВ. Пока животное находилось на высоте, его пытались атаковать вороны.

В 07:00 соседка написала, что у нас на дереве на уровне пятого этажа висит енот. Попросила опубликовать в новости, в посты с криком о помощи. <...> Вороны его атаковали. <...> Соседка со второго этажа кидала что-то, чтоб попасть куда-то, кричали, отгоняли их, — рассказала местная жительница.

По словам женщины, она сразу же обратилась за помощью, написав сообщения в городских сообществах соцсетей. В итоге сотрудники МЧС освободили животное, а местные жители отвезли его в ветеринарную клинику для осмотра и лечения.

Ранее в Челябинске разгорелся скандал вокруг сети пиццерий, уволившей курьера за заботу о бездомной собаке. Мужчина укрыл животное пледом с логотипом компании, после чего руководство расторгло с ним трудовой договор, сославшись на опоздания. Инцидент вызвал массовое недовольство клиентов, которые стали отменять заказы и требовать наказания для компании.

животные
Краснодарский край
еноты
МЧС
