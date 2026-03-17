ВСУ устроили жесткий налет на Курскую область

Хинштейн: ВСУ за сутки 37 раз ударили из артиллерии по Курской области

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ударили по Курской области 37 раз, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, погибших и пострадавших нет.

Всего в период с 09:00 16 марта до 07:00 17 марта сбито 36 вражеских беспилотников различного типа. 37 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 11 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств, — написал глава региона.

Ранее Хинштейн сообщил об атаке украинских войск на поселок Коренево, в результате которой пострадали три мирных жителя, включая двух женщин (56 и 49 лет) и мужчину (57 лет). Все получили серьезные ранения: одна женщина — слепое осколочное ранение плеча и бедра, другая — касательное осколочное ранение бедра и ноги, а мужчина — касательное осколочное ранение головы, слепое осколочное ранение спины, руки, стопы и кисти, а также повреждения груди. Пострадавших доставили в курскую областную больницу для лечения, губернатор выразил надежду на их скорейшее выздоровление.