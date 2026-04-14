14 апреля 2026 в 11:34

«Риторический прием»: раскрыты реальные итоги военной операции США в Иране

Американист Дубравский: никакие цели США в Иране достигнуты не были

Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
США не достигли никаких целей во время военной операции в Иране, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. По его словам, изначально Вашингтон заявлял о намерении помешать появлению ядерного оружия у Тегерана, однако позже эти формулировки были изменены.

Цели США в Иране несколько раз менялись. Изначально задача была — противодействие появлению ядерного оружия. Потом — созданию ракет дальнего радиуса полета. Третьей целью стала смена политического режима. Мы видели, что лидеры были уничтожены, но потом появились новые руководители. Политический режим изменен не был. Поэтому никакие цели США в Иране выполнены не были, доказательств никто не предоставил. Я думаю, что это риторический прием, который Джей Ди Вэнс (вице-президент США. — NEWS.ru) использует как на внешнюю публику для репутации страны, так и на внутреннюю, стараясь возвысить Республиканскую партию в глазах избирателей, — сказал Дубравский.

Ранее сообщалось, что Иран на переговорах с США в Исламабаде выступил с предложением приостановить обогащение урана на срок до пяти лет. При этом американцы в ходе встречи в Пакистане предложили Тегерану 20-летний мораторий на этот технологический процесс.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, технологию какого БПЛА «украли» ВСУ для опасных снарядов
На Украине умерла олимпийская чемпионка по бегу
Балицкий раскрыл последствия массированных атак ВСУ на Запорожье
Булыкин раскрыл, как в дальнейшем изменят лимит на легионеров в РПЛ
Диетолог перечислила полезные виды рыб по доступным ценам
В Кремле объяснили ограничения против зарубежных мессенджеров
Фотомодель Диброва рассказала об отношениях с бывшим мужем
Названа главная опасность снарядов, которыми ВСУ атаковали Ленобласть
«Давайте дождемся»: Песков поставил Мадьяра на место после слов о Путине
Власти назвали число сбитых над Белгородской областью беспилотников
«Здесь цифры говорящие»: Песков пристыдил ВСУ за огонь в Пасху
В Кремле обозначили роль Дмитриева в мировой повестке
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 апреля: где сбои в России
Россия потребовала включить всех в переговоры по контролю над вооружениями
Ветеран ЦСКА призвал распустить всех легионеров из клубов РПЛ
Появились кадры захвата вооруженного лудомана во Владикавказе
«Динамика доминирует»: в Кремле послали Киеву опасный сигнал по переговорам
Кремль сделал неожиданное предложение Вашингтону
Киберэксперт ответил, кто в первую очередь может стать жертвой мошенников
«Это не путь в прошлое»: Песков объяснил логику цифровых ограничений
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

