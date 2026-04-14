«Риторический прием»: раскрыты реальные итоги военной операции США в Иране

США не достигли никаких целей во время военной операции в Иране, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. По его словам, изначально Вашингтон заявлял о намерении помешать появлению ядерного оружия у Тегерана, однако позже эти формулировки были изменены.

Цели США в Иране несколько раз менялись. Изначально задача была — противодействие появлению ядерного оружия. Потом — созданию ракет дальнего радиуса полета. Третьей целью стала смена политического режима. Мы видели, что лидеры были уничтожены, но потом появились новые руководители. Политический режим изменен не был. Поэтому никакие цели США в Иране выполнены не были, доказательств никто не предоставил. Я думаю, что это риторический прием, который Джей Ди Вэнс (вице-президент США. — NEWS.ru) использует как на внешнюю публику для репутации страны, так и на внутреннюю, стараясь возвысить Республиканскую партию в глазах избирателей, — сказал Дубравский.

Ранее сообщалось, что Иран на переговорах с США в Исламабаде выступил с предложением приостановить обогащение урана на срок до пяти лет. При этом американцы в ходе встречи в Пакистане предложили Тегерану 20-летний мораторий на этот технологический процесс.