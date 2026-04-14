14 апреля 2026 в 11:38

Стало известно число пострадавших при нападении на школу в Турции

По меньшей мере 16 человек пострадали при нападении на лицей в Турции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
По меньшей мере 16 человек пострадали в результате нападения на профессионально-технический лицей на юго-востоке Турции, сообщил телеканал TGRT. По версии газеты Sabah, их число составило 17, среди них 12 учеников и трое учителей.

Как пишут источники, нападавшим оказался 18-летний ученик, вооруженный дробовиком. Он вошел на территорию школы и открыл огонь во внутреннем дворе, после чего ворвался в здание, где продолжил беспорядочную стрельбу. Часть учащихся покинули классы, выпрыгнув из окон. На место прибыли спецназ полиции и медики.

Ранее сообщалось, что вооруженное нападение произошло в лицее района Сиверек провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции. По предварительной информации, нападавший покончил с собой. Все учащиеся были эвакуированы из здания.

До этого в Нижнекамске произошел инцидент в образовательном учреждении, где 13-летний ученик с ножом напал на уборщицу. Также сообщалось, что подросток бросал петарды в коридоре, а очевидцы слышали два громких хлопка.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, технологию какого БПЛА «украли» ВСУ для опасных снарядов
На Украине умерла олимпийская чемпионка по бегу
Балицкий раскрыл последствия массированных атак ВСУ на Запорожье
Булыкин раскрыл, как в дальнейшем изменят лимит на легионеров в РПЛ
Диетолог перечислила полезные виды рыб по доступным ценам
В Кремле объяснили ограничения против зарубежных мессенджеров
Фотомодель Диброва рассказала об отношениях с бывшим мужем
Названа главная опасность снарядов, которыми ВСУ атаковали Ленобласть
«Давайте дождемся»: Песков поставил Мадьяра на место после слов о Путине
Власти назвали число сбитых над Белгородской областью беспилотников
«Здесь цифры говорящие»: Песков пристыдил ВСУ за огонь в Пасху
В Кремле обозначили роль Дмитриева в мировой повестке
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 апреля: где сбои в России
Россия потребовала включить всех в переговоры по контролю над вооружениями
Ветеран ЦСКА призвал распустить всех легионеров из клубов РПЛ
Появились кадры захвата вооруженного лудомана во Владикавказе
«Динамика доминирует»: в Кремле послали Киеву опасный сигнал по переговорам
Кремль сделал неожиданное предложение Вашингтону
Киберэксперт ответил, кто в первую очередь может стать жертвой мошенников
«Это не путь в прошлое»: Песков объяснил логику цифровых ограничений
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
