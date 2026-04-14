Стало известно число пострадавших при нападении на школу в Турции По меньшей мере 16 человек пострадали при нападении на лицей в Турции

По меньшей мере 16 человек пострадали в результате нападения на профессионально-технический лицей на юго-востоке Турции, сообщил телеканал TGRT. По версии газеты Sabah, их число составило 17, среди них 12 учеников и трое учителей.

Как пишут источники, нападавшим оказался 18-летний ученик, вооруженный дробовиком. Он вошел на территорию школы и открыл огонь во внутреннем дворе, после чего ворвался в здание, где продолжил беспорядочную стрельбу. Часть учащихся покинули классы, выпрыгнув из окон. На место прибыли спецназ полиции и медики.

Ранее сообщалось, что вооруженное нападение произошло в лицее района Сиверек провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции. По предварительной информации, нападавший покончил с собой. Все учащиеся были эвакуированы из здания.

До этого в Нижнекамске произошел инцидент в образовательном учреждении, где 13-летний ученик с ножом напал на уборщицу. Также сообщалось, что подросток бросал петарды в коридоре, а очевидцы слышали два громких хлопка.