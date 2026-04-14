14 апреля 2026 в 11:28

Раскрыты детали нападения на школу в Турции

Ученик с дробовиком напал на лицей в Турции и ранил 17 человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Ученик, вооруженный дробовиком, напал на лицей в районе Сиверек провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции, сообщает газета Sabah. По информации издания, число пострадавших выросло до 17 человек, в их числе 12 учеников и трое учителей.

Ученик профессионально-технического лицея в районе Сиверек провинции Шанлыурфа ворвался в учебное заведение с дробовиком. В результате инцидента пострадали 17 человек, в том числе 12 учеников и трое учителей, — говорится в сообщении.

Нападавший, как сообщается, покончил с собой. Учащиеся лицея были эвакуированы, начато расследование.

Ранее в Нижнекамске 13-летний лицеист с ножом напал на уборщицу учреждения. Уточнялось, что подросток также разбрасывал петарды в коридоре. В частности, по словам других лицеистов, они услышали, как в коридоре раздались два громких хлопка.

Позже появилась информация, что нижнекамский лицеист обсуждал план атаки на школу в тематических чатах. Судя по его переписке, он готовился заранее: доставал нужную атрибутику и фотографировался с ней. Кроме того, он отправлял одноклассникам видео нападений на школы и высмеивал религиозные взгляды.

Мир
Турция
школы
нападения
дети
Самое популярное
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.