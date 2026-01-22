«С огнестрелом легче»: напавший на уборщицу лицеист был склонен к насилию

«С огнестрелом легче»: напавший на уборщицу лицеист был склонен к насилию Напавший на школу в Нижнекамске лицеист обсуждал планы в тематических чатах

Напавший на уборщицу нижнекамский лицеист обсуждал план нападения на школу в тематических чатах, передает Telegram-канал Baza. По данным канала, судя по перепискам подростка, он готовился заранее, доставал необходимую атрибутику и фотографировался в ней. Также он присылал одноклассникам видео с нападениями на школы и высмеивал религию.

Я хоть 1 сентября могу пойти с молотком и с ножом, но с огнестрелом будет легче, — писал он.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что одноклассники характеризуют нападавшего как замкнутого подростка. По их словам, лицеист любил смотреть ужасы.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске 13-летний лицеист с ножом напал на уборщицу учреждения. Уточнялось, что подросток также разбрасывал петарды в коридоре. В частности, по словам других лицеистов, они услышали, как в коридоре раздались два громких хлопка.

Позднее появилась информация, что лицеист мог сорваться после гибели своей подруги. Девочка из параллельного класса снимала видеоролики на крыше, случайно поскользнулась и упала.

Также подросток напал с ножом на 47-летнюю жительницу Нижнего Тагила в Свердловской области. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, от полученных травм женщина скончалась, 15-летний юноша скрылся.