04 марта 2026 в 01:26

Реакция Мерца на удар Трампа в Белом доме попала на видео

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп в Белом доме в ответ на вопрос журналиста пообещал «сильно ударить» Германию и тут же продемонстрировал это на ее канцлере ФРГ Фридрихе Мерце. Немецкий политик стоически перенес похлопывание по ноге, а его реакция попала на видео.

Мерц не стал обострять и без того неловкую ситуацию. Он улыбнулся и покачал головой, сделав вид, что это была всего лишь неудачная шутка.

Ранее Трамп в шутливой форме предложил применить силу в отношении Германии во время переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Белом доме. Он предложил «ударить их очень сильно». Так он ответил на вопрос журналистов о политическом курсе в отношении европейского партнера.

До этого канцлер на встрече с Трампом заявлял, что ближневосточный кризис наносит серьезный урон экономике ФРГ и провоцирует удорожание углеводородов. Политик выразил надежду на скорейшее завершение военных действий.

Также Германия изучает вариант присоединения к военной коалиции против Ирана на стороне Соединенных Штатов и Израиля. По сведениям источников, Берлин уже проводит консультации с Вашингтоном, в ходе которых обсуждаются планы возможного участия — от непосредственных бомбардировок до предоставления военной поддержки.

