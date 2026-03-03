Белый дом не знает, кем заменить убитого лидера Ирана Politico: возможные кандидатуры США на замену Хаменеи убиты в ходе ударов

В США не имеют на примете ни одной конкретной кандидатуры на роль лидера Ирана после убийства аятоллы Али Хаменеи, сообщает издание Politico. Отмечается, что возможные кандидаты были убиты в ходе ударов.

Источник в Белом доме утверждает, что у президента США Дональда Трампа был конкретный кандидата на замену лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро, которого похитили в январе. Однако в ситуации с Ираном подобного плана нет.

По словам другого источника, внутри иранского режима нет скоординированной группы, которую американцы рассматривают как новое правительство. Также нет какой-либо реальной оппозиции, что делает иллюзорными надежды Трампа на то, что иранский народ выступит против властей.

Ранее президент США Дональд Трамп в соцсетях сообщил о смерти Хаменеи, указав, что разведка и системы видеонаблюдения США установили его местонахождение, что позволило устранить его. Он также дал понять, что авиаудары по Исламской Республике будут продолжаться без остановок столько, сколько потребуется.