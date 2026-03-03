Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 13:37

В МИД России уличили Зеленского в военной диктатуре из-за выборов

Мирошник: Зеленский не заинтересован в выборах на Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в проведении выборов в стране, так как стремится сохранить свое положение военного диктатора, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, Киев намеренно затягивает внутриполитические процессы, чтобы удержать власть.

Зеленский не заинтересован в проведении никаких выборов. Он хочет максимально длительного сохранения своего положения военного диктатора. Ему ни к чему очередная проверка на прочность в виде выборов, — сказал Мирошник.

Ранее Зеленский заявил, что выборы на Украине состоятся только после полного окончания конфликта, а не во время временного перемирия. Он также усомнился в собственном выдвижении на пост президента, отметив, что решение будет зависеть от мнения украинцев.

До этого военный эксперт Олег Кузнецов заявил, что Зеленский не заинтересован в мирном урегулировании, так как любой исход — продолжение конфликта или мир — угрожает его политическому будущему. По словам аналитика, риторика о переговорах лишь маскирует попытки выиграть время на фоне неудач ВСУ.

