Стало известно, каким курортам сыграет на руку конфликт на Ближнем Востоке Доцент Щербаченко: турпоток в Турцию, Египет и Китай вырастет на 10%

Конфликт на Ближнем Востоке приведет к увеличению туристического потока в Турцию, Египет и Китай на 10%, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. В то же время, по его словам, от геополитической напряженности пострадают Мальдивы, Сейшелы и Шри-Ланка.

После ситуации с военным конфликтом на территории Ближнего Востока турпоток с ОАЭ и стран Персидского залива начинает переориентироваться на другие направления. Так, на мой взгляд, на 10% вырастет поток отдыхающих в Турцию, Египет и Китай с учетом прямого авиасообщения и безвизового въезда. В связи с закрытием воздушного пространства над рядом стран туристы перестраиваются. Под удар попадают, в частности, Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланка, Индонезия, Малайзия, куда значительная часть людей добиралась именно через хабы Персидского залива, — поделился Щербаченко.

Он подчеркнул, что весной не наблюдается массовых отказов российских туристов от путешествий в Объединенные Арабские Эмираты. По словам доцента, процент отмен туров, запланированных на период после 8 Марта и до апреля, составляет не более 15–20%.

Агрегаторы фиксируют снижение спроса примерно на 20% после начала кризиса. Аналитика показывает схожую динамику: если в конце февраля Дубай выбирали для мартовской поездки 10% туристов, то в первые дни марта этот показатель снизился до 8%. Таким образом, падение также составило около 20%. Текущая ситуация характеризуется разнопланово — одни туристы массово эвакуируются из ОАЭ, а другие собираются массово ехать туда на 8 Марта, — добавил Щербаченко.

По его словам, мнения о степени снижения популярности курортов расходятся, однако полного отказа от направлений не случилось. Таким образом, указал эксперт, тем туристам, которые сомневаются, следует тщательно оценить риски продолжительности конфликта.

Ранее адвокат Антон Лянгерт заявил, что граждане России могут вернуть средства за тур в страны Ближнего Востока, где разгорелся конфликт. По его словам, размер возврата зависит от того, кто инициировал отмену поездки: сам турист или туроператор.