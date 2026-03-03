Раскрыто, добьется ли россиянка извинений после скандала в аэропорту Турции

Россиянка, униженная сотрудниками турецкого аэропорта в Стамбуле, не сможет получить компенсацию за насмешки над своей инвалидностью, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Туристка, по его словам, лишена возможности отстоять свои права на территории России.

Если эта ситуация произошла в Стамбуле на стыковке и все действия совершены сотрудником стамбульского юридического лица, то любые претензии должны подаваться в этом городе. Таким образом, защитить свои права в России туристка не сможет. То есть здесь не может идти речь о каком-то преступлении, совершенном в отношении нее, и поэтому возбудить уголовное дело невозможно. Речь идет о некачественной услуге, поэтому здесь подается иск о защите прав потребителя и, соответственно, рассмотрение будет в Стамбуле. Поэтому, к сожалению для нее, перспективы получить компенсацию или извинения нулевые, — пояснил Багатурия.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Стамбула работники Turkish Airlines отказались помочь россиянке с инвалидностью II группы Екатерине Комлевой. Они не только не сопроводили ее, но и насмехались над ее состоянием. У Екатерины ампутированы пальцы ног из-за тяжелых ожогов, которые она получила во время коммунальной аварии в клубе Екатеринбурга.