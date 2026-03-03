Зимняя Олимпиада — 2026
В аэропорту Стамбула россиянку-инвалида «добили» шутками о ногах

Россиянку с инвалидностью унизили сотрудники авиакомпании Turkish Airlines

Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press
В аэропорту Стамбула сотрудники Turkish Airlines отказались сопровождать россиянку с инвалидностью II группы Екатерину Комлеву и даже насмехались над ней, сообщает Telegram-канал SHOT. У девушки ампутированы пальцы ног после тяжелых ожогов, полученных во время коммунальной аварии в клубе Екатеринбурга.

Как пишет источник, при выходе из самолета сотрудник довез Комлеву на коляске до зоны ожидания для инвалидов, после чего заявил, что его обязанности на этом заканчиваются. Пассажирка просила помочь снять чемодан с ленты, довезти до туалета и кафе, но получила только ухмылки и фразы вроде «Вы такая смешная». Персонал запретил ей выезжать за ограждение, предложив «встать и пойти» самостоятельно. Девушке действительно пришлось подняться с коляски, чтобы взять багаж. В итоге она травмировала ступни.

Комлева написала жалобу, но авиакомпания отказала в компенсации, заявив, что персонал действовал согласно стандартам. По словам россиянки, в зоне выдачи багажа находились и другие инвалиды, которые жаловались на грубое обращение и отказ в доступе к туалету и воде. Теперь она намерена бороться с дискриминацией.

Ранее россиянка Марина стала одной из первых, кому удалось вылететь из Омана в Москву после перерыва, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Она отдыхала в Дубае, но знакомые помогли ей добраться до Маската, откуда она улетела в Шереметьево вечером в понедельник. Стоимость билета для одного пассажира составила 150 тыс. рублей.

