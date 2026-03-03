В аэропорту Стамбула россиянку-инвалида «добили» шутками о ногах

В аэропорту Стамбула сотрудники Turkish Airlines отказались сопровождать россиянку с инвалидностью II группы Екатерину Комлеву и даже насмехались над ней, сообщает Telegram-канал SHOT. У девушки ампутированы пальцы ног после тяжелых ожогов, полученных во время коммунальной аварии в клубе Екатеринбурга.

Как пишет источник, при выходе из самолета сотрудник довез Комлеву на коляске до зоны ожидания для инвалидов, после чего заявил, что его обязанности на этом заканчиваются. Пассажирка просила помочь снять чемодан с ленты, довезти до туалета и кафе, но получила только ухмылки и фразы вроде «Вы такая смешная». Персонал запретил ей выезжать за ограждение, предложив «встать и пойти» самостоятельно. Девушке действительно пришлось подняться с коляски, чтобы взять багаж. В итоге она травмировала ступни.

Комлева написала жалобу, но авиакомпания отказала в компенсации, заявив, что персонал действовал согласно стандартам. По словам россиянки, в зоне выдачи багажа находились и другие инвалиды, которые жаловались на грубое обращение и отказ в доступе к туалету и воде. Теперь она намерена бороться с дискриминацией.

