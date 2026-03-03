Удар по больнице, 22 трупа, обстрел братской могилы: ВСУ атакуют РФ 3 марта

Не менее трех человек погибли за сутки в результате налетов беспилотников на российские регионы. В Екатеринбурге ФСБ предотвратила теракт против руководителя оборонного предприятия. За неделю противник пять раз ударил по образовательным учреждениям. В Донецке под огнем оказалась больница. Подробнее об атаках ВСУ на Россию — в материале NEWS.ru.

Более 40 украинских дронов уничтожили над Россией за сутки

За прошедшие сутки над Россией ликвидировали 44 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В период с 08:00 до 13:00 дежурные средства ПВО перехватили 15 БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Больше всего воздушных целей были сбиты над Белгородской областью — 12. Еще три дрона ликвидировали над Курской областью.

Кроме того, системы ПВО сбили над Россией 13 украинских БПЛА в период с 13:00 до 20:00, отметили в Минобороны. По данным ведомства, ВСУ атаковали три региона. В Белгородской области уничтожили 11 беспилотников, а в Курской области и Крыму — по одному.

В ночь на 3 марта над РФ ликвидировали 16 украинских беспилотников, заявили в Минобороны. Восемь БПЛА были нейтрализованы над Крымом, пять — над Белгородской областью. Еще три дрона сбили над Астраханской областью, уточнили в военном ведомстве.

Мужчина погиб в результате удара дрона ВСУ в Белгородской области

Мирный житель погиб в результате удара беспилотника ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, ЧП произошло в селе Головчино.

«От детонации вражеского беспилотника на месте атаки погиб мужчина. Он скончался до приезда бригады скорой помощи», — уточнил глава региона.

По словам губернатора, под атаками ВСУ за прошедшие сутки оказались шесть муниципалитетов. По предварительным данным, жители не пострадали, но были повреждены частные дома, автомобили, хозпостройки, социальные и инфраструктурные объекты в различных населенных пунктах.

В Минобороны РФ не комментировали информацию о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область.

ВСУ 30 раз обстреляли из артиллерии Курскую область

Под ударами ВСУ в течение суток находилась Курская область. По словам губернатора Александра Хинштейна, противник выпустил 20 БПЛА по населенным пунктам. Шесть раз дроны сбросили взрывные устройства.

«30 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. В результате атак в селе Илек Беловского района получило повреждение домовладение», — сказал Хинштейн.

Он добавил, что в поселке Хомутовка были повреждены фасад и остекление кафе, а также окна частного дома. Погибших и пострадавших нет. В Минобороны РФ не комментировали сведения об обстреле ВСУ Курской области.

Снаряд попал в стену жилой многоэтажки в Запорожье

ВСУ атаковали город Васильевка в Запорожье, сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, снаряд попал в стену многоквартирного жилого дома.

«Вокруг нет никаких военных объектов либо целей, которые могут заинтересовать ВСУ. <…> Снаряд, пробивший стену, был такой мощности, что полностью выбита входная дверь», — сказал губернатор.

Он добавил, что в результате атаки никто не пострадал. По словам Балицкого, в ходе обстрела были повреждены несколько частных домов.

Губернатор также сообщил, что минувшей ночью ВСУ атаковали Энергодар. В результате обстрела получил повреждения многоквартирный жилой дом — были выбиты стекла, поврежден фасад здания.

«Пострадал мужчина 1982 года рождения — у него осколочные ранения разной степени тяжести. Мужчина доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь», — заявил Балицкий.

По словам губернатора, в селе Великая Знаменка беспилотник совершил налет на частный дом. Осколочные ранения получили женщина 1961 года рождения и мужчина 1960 года рождения.

«Женщина доставлена в лечебное учреждение. Ее супруг, к сожалению, от полученных травм скончался на месте», — написал губернатор.

В Минобороны РФ не комментировали информацию Балицкого об атаках ВСУ на Запорожье.

ВСУ ударили по больнице в Донецке

Вооруженные силы Украины атаковали дроном корпус Городской клинической больницы № 7, расположенный на Университетской улице в Донецке, сообщили в управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Кроме того, под обстрел попали два других гражданских объекта: частный дом и линия электропередач на улице Осипенко, а также производственное помещение на проспекте Павших Коммунаров.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. В Минобороны РФ не комментировали сведения об атаке на Донецк.

В Новороссийске были разрушены более 100 домов результате атаки ВСУ

Масштабная атака беспилотников ВСУ на Новороссийск привела к повреждению 61 частного и 41 многоквартирного домов, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко. По его словам, ранения получили семь местных жителей.

«Наиболее серьезно пострадал частный сектор в Восточном районе, где в трех домах произошел пожар вследствие падения обломков беспилотников. Поручил своим заместителям оперативно проработать все возможные пути решения по восстановлению домовладений, включая предусмотренные компенсационные программы», — сказал Кравченко.

По его словам, в селе Мысхако взрывной волной повредило детский сад. В учреждении были выбиты окна и двери в нескольких группах. Пока специалисты будут восстанавливать стеклопакеты, детей временно распределят по другим помещениям, чтобы не прерывать работу детсада. Крме того, в результате обстрелов ВСУ были повреждены частный дом, газопровод и линия наружного освещения, уточнил Кравченко. Аварийные службы приступили к ремонтным работам.

Кроме того, на кладбище в селе Мысхако в результате ночной атаки была повреждена братская могила воинов Красной армии, павших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году.

«Посечена плита с именами советских бойцов и откололась небольшая ее часть. В этом мемориале покоятся советские солдаты и офицеры, отдавшие свои жизни в борьбе за свободу и независимость Родины. Мы обязаны чтить наших героев, Братскую могилу обязательно восстановим», — сказал он.

Кравченко добавил, что были повреждены захоронения местных жителей. Памятники и оградки побило осколками, некоторые из них были частично разрушены.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об атаках ВСУ на Новороссийск и Мысхако.

Один человек погиб и двое пострадали в результате удара ВСУ по Херсонской области

За прошедшие сутки в результате атак ВСУ погиб мирный житель, еще два человека пострадали, рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«В окрестностях села Великие Копани удар беспилотника по легковому автомобилю привел к гибели мужчины. Его личность устанавливается. Также был ранен мужчина 1985 года рождения. С множественными мелкими осколочными ранениями по всей поверхности спины и контузией головного мозга он госпитализирован в Скадовскую ЦГБ», — сообщил Сальдо.

По его словам, в Каирах в результате сброса боеприпаса с беспилотника пострадал мужчина 1970 года рождения. Его доставили с тяжелыми ранениями в больницу, сказал губернатор.

Сальдо также отметил, что в результате обстрелов были повреждены частные жилые дома в Великих Копанях, Приветном, Долматовке и Любимовке. В Князе-Григорьевке БПЛА влетел в окно дома, обошлось без пострадавших.

«Враг также обстрелял Алешки, Голую Пристань, Кардашинку и Раденск. Атакам беспилотников подверглись Алешки, Великая Кардашинка, Великие Копани, Виноградово, Голая Пристань, Казачьи Лагеря, Кардашинка, Костогрызово, Крынки, Малая Лепетиха, Нечаево, Песчановка, Подстепное, Раденск, Родное, Саги, Старая Збурьевка, Тарасовка и Юбилейное», — написал Сальдо.

В Минобороны РФ не комментировали информацию Сальдо об атаках ВСУ на Херсонкую область.

За неделю жертвами атак украинской армии стали 22 мирных жителя РФ

За минувшую неделю из-за ударов ВСУ по российским регионам погибли 22 мирных жителя, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале. По его данным, 131 человек, включая ребенка, получили ранения.

«Наибольшее число пострадавших мирных жителей зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях. В этих регионах гражданские объекты и гражданское население подверглись дроновым, ракетным и артиллерийским ударам со стороны вооруженных формирований Киева», — сказал дипломат.

Он добавил, что 90% жителей пострадали от атак украинских дронов. Всего по гражданским объектам России за прошедшие семь дней было выпущено не менее 3352 боеприпасов, отметил Мирошник.

ВСУ пять раз ударили по образовательным учреждениям РФ за неделю

За последнюю неделю ВСУ пять раз целенаправленно наносили удары по образовательным учреждениям в России, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности под председательством первой леди США Мелании Трамп.

Он напомнил, что в Белгородской области дети вынуждены учиться дистанционно. В школах целого ряда регионов отрабатывают навыки поведения при артобстрелах, атаках беспилотников и захвате заложников.

Небензя также отметил, что с 2014 года дети живут в Донбассе под обстрелами. Сотни из них погибли и были искалечены. При этом Россия, в отличие от Украины, не наносит целенаправленных ударов по образовательным учреждениям, а также последовательно выступает за защиту несовершеннолетних и уважение гражданского характера образовательной инфраструктуры, добавил дипломат.

ФСБ предотвратила теракт против руководителя оборонного предприятия в Екатеринбурге

В Екатеринбурге силовики предотвратили теракт против руководителя оборонного предприятия, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Исполнителем оказался россиянин 1985 года рождения, действовавший по заданию украинских спецслужб.

По данным ФСБ, в момент задержания, когда злоумышленник забрал взрывное устройство из схрона, его куратор с территории Украины дистанционно привел бомбу в действие. От полученных ранений подозреваемый скончался на месте.

По данным следствия, завербованный россиянин получил от спецслужб Украины поддельный паспорт гражданина РФ. Используя фальшивый документ, злоумышленник арендовал квартиру для подготовки к преступлению. Он извлек из схрона два самодельных взрывных устройства, переданных куратором.

На месте происшествия криминалисты обнаружили и обезвредили вторую взрывчатку. Она была замаскирована под портативное зарядное устройство. Согласно данным экспертизы, СВУ состояло из 300 граммов пластичной взрывчатки, электродетонатора иностранного производства и радиоприемника для дистанционной активации.

