Мишустин поблагодарил Азербайджан за помощь с эвакуацией россиян из Ирана

Премьер-министр России Михаил Мишустин в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Али Асадовым поблагодарил Баку за содействие в вывозе россиян из Ирана, передает Report.az. Стороны также обсудили развитие двусторонних экономических связей и обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Российская сторона высоко оценила оперативную помощь Азербайджана в эвакуации граждан РФ в условиях сложной региональной обстановки. Диалог глав кабминов продолжился рассмотрением актуальных вопросов торгово-экономического взаимодействия.

Ранее журналисты сообщили, что что с начала военной агрессии США и Израиля против Ирана через границу с Азербайджаном из страны выехали 127 граждан России. Всего за период с 28 февраля по утро 3 марта республику покинули 615 человек, включая 157 азербайджанцев и 458 иностранцев.

Кроме того, в пресс-службе дипломатической миссии России в Ашхабаде сообщили, что Туркмения предоставила дополнительные пограничные пункты для содействия выезду россиян из Ирана. Граждане РФ могут воспользоваться четырьмя переходами: «Артык — Лютфабад», «Гаудан — Баджгиран», «Акяйла — Инчебурун», «Алтын Асыр — Инчебурун».