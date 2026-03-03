Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 15:29

Белый дом уличили в манипуляциях по ядерному вопросу перед атакой на Иран

WP: США не имели данных о ядерном прогрессе Ирана перед операцией

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американская разведка перед стартом операции «Эпическая ярость» не фиксировала тревожного прогресса в ракетной или ядерной сферах Ирана, сообщает Washington Post со ссылкой на источники. Чиновники, знакомые с секретными данными, указали, что публичные обоснования Белого дома для начала военных действий расходились с реальной информацией.

Несмотря на то, что публичные доводы администрации в пользу войны изменились, несколько чиновников США, имеющих доступ к засекреченным данным разведки, заявили, что до начала ударов не было никакой информации, указывающей на то, что Иран добился внезапного, вызывающего тревогу прогресса в своих ракетных или ядерных программах, — говорится в публикации.

Ранее руководитель внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что международному сообществу так и не продемонстрировали убедительных фактов создания Тегераном атомной бомбы. Министр подчеркнул, что информация МАГАТЭ и американских спецслужб указывает на отсутствие у Ирана как самой программы разработки такого оружия, так и намерений ею заниматься.

Кроме того, президент США Дональд Трамп выступил с громким утверждением, что Тегеран якобы обладал возможностью изготовить ядерный боеприпас уже три года назад. По мнению американского лидера, избежать этого помогло только решение Вашингтона выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий.

