США могут перебросить ядерные бомбардировщики на Ближний Восток IBN: США готовят развертывание бомбардировщиков B-52 на Ближнем Востоке

США готовятся к развертыванию бомбардировщиков B-52 на Ближнем Востоке, сообщил военный источник IBN. Речь идет о самолетах под названием «Стратосферная крепость», способных нести ядерное оружие. Пентагон официально не подтверждал эту информацию.

B-52 является стратегическим бомбардировщиком дальнего действия, способным нести крупные обычные ударные боеприпасы. Издание отмечает, что в основном их используют в условиях высокой напряженности как сигнал сдерживания.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что коалиционные силы Израиля и США нанесли комбинированный удар, в ходе которого им удалось вывести из строя значительную часть зенитных систем Ирана, что сделало его небо уязвимым для продолжения атак. По его словам, в первые же сутки операции израильская авиация подавила ключевые элементы иранской противовоздушной обороны.

До этого в иранском Красном Полумесяце сообщили, что жертвами ударов США и Израиля по Ирану стали не менее 555 человек. По данным спасателей, атакам подвергся 131 городской округ страны.