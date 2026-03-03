Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 13:55

США могут перебросить ядерные бомбардировщики на Ближний Восток

IBN: США готовят развертывание бомбардировщиков B-52 на Ближнем Востоке

Бомбардировщик Boeing B-52 Бомбардировщик Boeing B-52 Фото: Msgt. Joey Swafford/Us Air/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

США готовятся к развертыванию бомбардировщиков B-52 на Ближнем Востоке, сообщил военный источник IBN. Речь идет о самолетах под названием «Стратосферная крепость», способных нести ядерное оружие. Пентагон официально не подтверждал эту информацию.

B-52 является стратегическим бомбардировщиком дальнего действия, способным нести крупные обычные ударные боеприпасы. Издание отмечает, что в основном их используют в условиях высокой напряженности как сигнал сдерживания.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что коалиционные силы Израиля и США нанесли комбинированный удар, в ходе которого им удалось вывести из строя значительную часть зенитных систем Ирана, что сделало его небо уязвимым для продолжения атак. По его словам, в первые же сутки операции израильская авиация подавила ключевые элементы иранской противовоздушной обороны.

До этого в иранском Красном Полумесяце сообщили, что жертвами ударов США и Израиля по Ирану стали не менее 555 человек. По данным спасателей, атакам подвергся 131 городской округ страны.

бомбардировщики
ядерное оружие
Иран
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наталья Бардо вступилась за «устаревшие» конкурсы красоты
Автоэксперт напомнил, что делать в случае заноса машины на дороге
Стала известна причина отсутствия у умершего драматурга Коляды жены и детей
В Сочи произошло землетрясение
Белый дом уличили в манипуляциях по ядерному вопросу перед атакой на Иран
Апокалипсис в Тегеране после новых взрывов сняли на видео
Экс-депутат показал язык судье и отправился в колонию
«Есть шанс»: экс-нардеп об ускорении СВО из-за конфликта на Ближнем Востоке
Турэксперт призвала россиян не отдыхать на Шри-Ланке
Викинга аномальных размеров нашли в Великобритании
Женщина потребовала моральную компенсацию за лишние 12 дней в колонии
Столица Ирана сотряслась от взрывов
В окружении Тарантино ответили на слухи о его гибели в Израиле
Нового министра обороны Ирана ликвидировали спустя сутки после назначения
Психолог назвала неочевидный фактор низкой самооценки
В США назвали четыре цели Трампа в войне с Ираном
Европолитики попросили у Украины доступ к «Дружбе»
Полковник поставил точку в споре о сроках освобождения Сум
Билеты на концерты комика Алексея Щербакова исчезли из продажи
«Это будет не Вьетнам»: Пушков оценил вероятность сухопутной войны в Иране
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.