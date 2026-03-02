Названа главная слабость Ирана перед США и Израилем

Коалиционные силы Израиля и США нанесли комбинированный удар, в ходе которого им удалось вывести из строя значительную часть зенитных систем Ирана, что сделало его небо фактически уязвимым для продолжения атак, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, в первые же сутки операции израильская авиация подавила ключевые элементы иранской противовоздушной обороны.

Доминирование Израиля и США в небе над Ираном ощущается во всем. Тель-Авивом задействовано 200 самолетов, Вашингтоном до 500, из которых 100 — это F-35. Кроме этого, имеются стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, транспортные самолеты, топливозаправщики, от 500 до 1 тыс. крылатых ракет Tomahawk. Также в регион идет французская группировка со своими крылатыми ракетами, авианосец «Шарль де Голль». Удары по Ирану достаточно ощутимые, учитывая, что ПВО страны во многом ослаблено. В первый день атак Тель-Авив сумел вывести значительную часть противовоздушной обороны Тегерана из строя. Иранской ПВО достаточно сложно отражать налеты, — пояснил Кнутов.

Ранее в иранском Красном Полумесяце сообщили, что жертвами ударов США и Израиля по Ирану стали не менее 555 человек. По данным спасателей, атакам подвергся 131 городской округ страны.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис ранее заявил, что операция Вашингтона против Тегерана сразу пошла не по плану. По его словам, Иран не сдается, а у Соединенных Штатов могут закончиться ресурсы для длительных ударов. Эксперт добавил, что американские системы ПВО истощаются, из-за этого сложно противостоять беспилотникам.