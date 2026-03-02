«Есть предпосылки»: в РФС оценили вероятность бойкота Ираном ЧМ в США

Если Федерация футбола Ирана заявляет о возможности бойкота чемпионата мира по футболу — 2026, который пройдет летом в США, Канаде и Мексике, значит, для этого есть предпосылки, заявил NEWS.ru почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. По его мнению, все будет зависеть от развития конфликта между странами.

Это дело Федерации футбола Ирана. Во всяком случае, раз они заявляют, значит, предпосылки для этого есть. Очень много будет зависеть от того, как долго будет продолжаться эскалация. Чем дольше она будет продолжаться, тем меньше шансов на участие сборной Ирана в финальном турнире чемпионата мира. Если вооруженные столкновения закончатся быстро, команды сядут за стол переговоров, ясно, что команда полетит туда, — сказал Колосков.

Он считает, что у США никто не отберет право проведения турнира. По мнению Колоскова, другие страны не будут бойкотировать мундиаль.

Я не думаю, что будет бойкот чемпионата мира, и ФИФА ничего не будет делать для того, чтобы по каким-то образом наказать США и Израиль за эти агрессивные действия. У меня ощущение, что все состоится вовремя и со всеми участниками, — добавил Колосков.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что на данный момент участие Ирана в чемпионате мира по футболу — 2026 маловероятно. По его мнению, сборной Ирана не стоит бойкотировать мундиаль, так как это престижный турнир. Свищев предложил перенести матчи Ирана из США в Канаду или Мексику.