Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 11:29

«Потеряли великолепного человека»: Колосков о смерти тренера Игнатьева

Колосков назвал тренера Игнатьева своим другом и великолепным человеком

Борис Игнатьев Борис Игнатьев Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Тренер Борис Игнатьев был профессионалом высочайшего класса и представителем советской школы футбола, заявил NEWS.ru почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. Он напомнил, что Игнатьев умел работать с молодыми игроками.

Борис Петрович был моим другом. Мы вместе проработали много лет. Он был при мне тренером сборной юношеской команды, очень успешным тренером, завоевывал звание чемпионов Европы. В качестве тренера молодежной команды также выступал в финальных турнирах первенств мира и Европы. У него играли такие звезды, как [Олег] Саленко, [Сергей] Кирьяков и другие звезды. Он работал в штабе национальной команды. Мы с ним прошли очень долгий путь, — сказал Колосков.

По его словам, Игнатьев прекрасно разбирался не только в чисто футбольных нюансах, но и знал физиологию, психологию и биомеханику. Все подходы Игнатьева к тренировочному процессу основывались и базировались на широких многогранных знаниях, подчеркнул Колосков. Он назвал покойного очень хорошим психологом.

Не случайно у него наибольшие успехи в юношеских командах, где он мог все время персонально, индивидуально работать с каждым футболистом. У Бориса Петровича были потрясающие человеческие качества. Он был очень коммуникабельным, всегда с хорошим расположением духа. Никогда ни на ком не срывался, всегда ко всем своим спортсменам, обслуживающему персоналу сборной относился с большущим уважением и никогда ни в чем никому не отказывал. Он мог сутками говорить про футбол. Мы потеряли потрясающего, великолепного человека. Выражаю самые искренние соболезнования семье Бориса Петровича, его близким и друзьям, к которым я себя тоже отношу, — добавил Колосков.

Ранее сообщалось, что бывший тренер сборной России по футболу ушел из жизни в возрасте 85 лет. С 1992 по 1996 год Игнатьев работал помощником Павла Садырина и Олега Романцева в национальной сборной. Затем, с 1996 по 1998 год, он сам занимал пост главного тренера российской команды.

Вячеслав Колосков
тренеры
Сборная России по футболу
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали о размерах налога на наследство
Владелец «Машеньки» раскрыл, как изменился его бизнес после вопроса Путину
Дипломат раскрыл планы Эстонии в Балтийском море
Минстрой уточнил правила установки наружных блоков кондиционеров
Ковальчук рассказал, как в России разрабатывали гиперзвуковое оружие
Ахматовец сравнил СВО с Шереметьево
В смартфоне премьера Израиля заметили необычную деталь
Онищенко ответил, нужно ли закрывать границу с Индией из-за вируса
Боец ВС России из Татарстана притворился мертвым и выжил
Задержана экс-вице-губернатор российского региона
«Не помню половину дня»: внук Пугачевой с горя устроил тусовку в Испании
Россиянкам дали советы, как принять свою внешность без косметики
В Англии один из пляжей завалило картошкой фри
Энергетики вернули свет жителям Мурманской области
Герасимов: Купянск-Узловой взят. Как идет наступление ВС РФ 27 января
Риелтор рассказал, как изменятся цены на недвижимость в 2026 году
Королевская семья Британии: новости, Карл III поставил Миддлтон ультиматум
Путин заявил, что Россия чтит память жертв холокоста
Лерчек и ее жених-аргентинец узнали пол ребенка
Киевлян готовят к сельским туалетам из-за проблем с канализацией
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.