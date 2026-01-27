«Потеряли великолепного человека»: Колосков о смерти тренера Игнатьева

Тренер Борис Игнатьев был профессионалом высочайшего класса и представителем советской школы футбола, заявил NEWS.ru почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. Он напомнил, что Игнатьев умел работать с молодыми игроками.

Борис Петрович был моим другом. Мы вместе проработали много лет. Он был при мне тренером сборной юношеской команды, очень успешным тренером, завоевывал звание чемпионов Европы. В качестве тренера молодежной команды также выступал в финальных турнирах первенств мира и Европы. У него играли такие звезды, как [Олег] Саленко, [Сергей] Кирьяков и другие звезды. Он работал в штабе национальной команды. Мы с ним прошли очень долгий путь, — сказал Колосков.

По его словам, Игнатьев прекрасно разбирался не только в чисто футбольных нюансах, но и знал физиологию, психологию и биомеханику. Все подходы Игнатьева к тренировочному процессу основывались и базировались на широких многогранных знаниях, подчеркнул Колосков. Он назвал покойного очень хорошим психологом.

Не случайно у него наибольшие успехи в юношеских командах, где он мог все время персонально, индивидуально работать с каждым футболистом. У Бориса Петровича были потрясающие человеческие качества. Он был очень коммуникабельным, всегда с хорошим расположением духа. Никогда ни на ком не срывался, всегда ко всем своим спортсменам, обслуживающему персоналу сборной относился с большущим уважением и никогда ни в чем никому не отказывал. Он мог сутками говорить про футбол. Мы потеряли потрясающего, великолепного человека. Выражаю самые искренние соболезнования семье Бориса Петровича, его близким и друзьям, к которым я себя тоже отношу, — добавил Колосков.

Ранее сообщалось, что бывший тренер сборной России по футболу ушел из жизни в возрасте 85 лет. С 1992 по 1996 год Игнатьев работал помощником Павла Садырина и Олега Романцева в национальной сборной. Затем, с 1996 по 1998 год, он сам занимал пост главного тренера российской команды.