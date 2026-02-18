Зимняя Олимпиада — 2026
«Это смех»: экс-игрок сборной России о возможных матчах с Мали и Гватемалой

Быстров назвал смехом планы сборной России сыграть против Мали и Гватемалы

Владимир Быстров Владимир Быстров Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Сборной России по футболу не стоит играть против сборных Мали и Гватемалы, потому что это смешно, заявил Metaratings бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров. Он признался, что ничего не знает об этих командах.

Ничего не знаю про сборные Гватемалы и Мали. Знаю, что есть такие страны. С кем бы могли сыграть, если не с ними? Это вопрос к РФС. Но играть с Мали и Гватемалой — смех, — сказал Быстров.

Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что сборная РФ сыграет с Гватемалой и Мали 27 марта в Краснодаре и 31 марта в Петербурге. Однако 17 февраля президент Федерации футбола Гватемалы Херардо Паис заявил, что национальная сборная не сможет сыграть товарищеский матч с РФ в марте, потому что намерена встретиться с другими командами.

Ранее французский клуб «Пари Сен-Жермен» победил «Монако» в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Луи II» и закончилась со счетом 3:2. В составе победителей дублем отличился вингер Дезире Дуэ, еще один гол забил защитник Ашраф Хакими.

