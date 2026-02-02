«Не будет просто так говорить»: в РФС оценили призыв FIFA снять бан с РФ

«Не будет просто так говорить»: в РФС оценили призыв FIFA снять бан с РФ Гершкович: весь мир ждет возвращения российских клубов на международную арену

Весь мир ждет решения о возвращении сборной России и российских клубов в международный футбол, заявил NEWS.ru член исполкома Российского футбольного союза (РФС), председатель правления региональной общественной организации «Объединение отечественных тренеров по футболу» Михаил Гершкович. По его мнению, президент FIFA Джанни Инфантино просто так не будет делать такие заявления.

Я думаю, что чем скорее это сделают, тем лучше. Во всем мире ждут этого решения. Никто не против, чтобы мы вернулись в международные турниры. Я думаю, Инфантино серьезный человек, он не будет просто так говорить. Серьезные усилия министерства спорта и Российского футбольного союза (РФС) не прошли даром, — сказал Гершкович.

Ранее Инфантино заявил, что организация обязана рассмотреть вопрос снятия бана с российских команд, и отметил его бесполезность. По его словам, бан привел лишь к большей ненависти и разочарованию.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.