02 февраля 2026 в 18:06

Глава ФИФА сделал удивительное заявление о футболистах из России

Глава ФИФА выступил за возвращение российских команд в международный футбол

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино призвал пересмотреть отстранение российских команд. В беседе с телеканалом Sky он заявил, что действующий запрет не достиг своих целей.

Рассмотреть вопрос снятия санкций с российских команд? Мы должны это сделать, определенно. Потому что этот запрет ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти, — сказал Инфантино.

Глава организации также отметил, что важно дать российским юным футболистам шанс играть в Европе. Это заявление прозвучало перед чемпионатом мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Ранее Инфантино в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) призвал Африканскую конфедерацию футбола (CAF) принять дисциплинарные меры в связи с выходкой сборной Сенегала во время финального матча Кубка Африки против команды Марокко. По его словам, команды должны соревноваться на поле в рамках правил игры, и все, что выходит за эти рамки, ставит под угрозу саму суть футбола.

Прежде сообщалось, что в компенсированное ко второму тайму время судьи отменили гол сенегальских игроков. Затем в ворота сборной Сенегала было назначено пенальти. Главный тренер Пап Тьяв в знак протеста увел футболистов команды с поля. Через 15 минут сенегальцы вернулись. Победу им принес гол Папа Гейе.

