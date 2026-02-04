Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 13:51

«Марионетка»: Бубнов «разнес» Инфантино после слов о России

Бубнов назвал Инфантино марионеткой после слов о возвращении России

Джанни Инфантино Джанни Инфантино Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино следует чужим указаниям, с его мнением никто не считается, заявил футбольный эксперт Александр Бубнов на YouTube-канале «Коммент.Шоу». Накануне функционер призвал допустить россиян к международным соревнованиям.

Я давно уже на его заявления не обращаю никакого внимания, потому что он хочет показать, что против этих санкций, а сделать ничего не может <…> Полностью зависимый, марионетка, никаких решений не может принять. Никто его там не слушает и не считается с его мнением, — заявил Бубнов.

Ранее в The Times сообщили, что Совет Международной федерации футбола отказался рассматривать вопрос о возвращении российских команд на турниры. Отмечается, что голосование по этой теме проводить не стали.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков при этом подчеркнул, что ФИФА давно пора снять запрет на участие российских команд в международных соревнованиях. По его словам, появление подобных рассуждений — это хороший сигнал для возвращения футболистов России на международную арену.

