03 февраля 2026 в 12:44

В Кремле ответили на призыв ФИФА снять бан с России

Песков заявил, что ФИФА давно пора снять запрет с российских команд

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
ФИФА давно пора снять запрет на участие российских команд в международных соревнованиях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, появление подобных рассуждений — это хороший сигнал для возвращения футболистов России на международную арену.

То, что по крайней мере уже появились рассуждения на этот счет, это, конечно, хорошо. Да, мы видели эти заявления, мы их приветствуем. Действительно, об этом давно пора подумать. Никогда не нужно было ни политизировать ни спорт, ни идеи олимпизма, ни футбол тем более. Конечно же, пора подумать, — сказал Песков.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино призвал пересмотреть отстранение российских команд. Он заявил, что действующий запрет не достиг своих целей. Глава организации также отметил, что важно дать российским футболистам шанс играть в Европе.

В то же время совет Международной федерации футбола отказался рассматривать вопрос о возвращении российских команд на турниры. Отмечается, что голосование по этой теме проводиться не будет.

