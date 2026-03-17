Сборная Ирана просит ФИФА оградить ее от матчей ЧМ-2026 в США

17 марта 2026 в 09:53

Сборная Ирана ведет переговоры с ФИФА о переносе матчей ЧМ-2026 из США в Мексику

Сборная Ирана ведет переговоры с ФИФА о переносе своих матчей ЧМ-2026 из США в Мексику, сообщило агентство AFP со ссылкой на посольство страны в Мексике. Президент Федерации футбола республики Мехди Тадж отметил, что Соединенные Штаты не могут гарантировать безопасность иранских игроков.

Поскольку президент США Дональд Трамп четко заявил, что не может гарантировать безопасность сборной Ирана, мы, безусловно, не поедем в Америку, — сказал Тадж.

Ранее сборная Ирана по футболу заявила, что никто не вправе исключить команду из числа участников предстоящего чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Там напомнили, что ФИФА — это не отдельная страна, которая может принимать подобные решения.

До этого генеральный директор US Soccer Джей Ти Бэтсон заявил, что Федерация футбола США не видит препятствий для выступления сборной Ирана на предстоящем чемпионате мира. Отвечая на вопрос о возможной встрече с Ираном в плей-офф, глава американской федерации дал понять, что его команда готова к любому сопернику.

