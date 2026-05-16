ФИФА принялась уговаривать Иран на чемпионат мира по футболу

ФИФА принялась уговаривать Иран на чемпионат мира по футболу Генсек ФИФА Графстрем обсудит со сборной Ирана вопрос участия команды в ЧМ-2026

Генсек Международной федерации футбола (ФИФА) Маттиас Графстрем собирается обсудить со сборной Ирана участие команды в чемпионате мира 2026 года, пишет агентство Reuters. По его информации, функционер готов предоставить иранцам гарантии безопасности.

Генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем встретится с представителями Иранской футбольной ассоциации в Стамбуле в субботу и заверит Иран в безопасности участия в чемпионате мира на фоне опасений по поводу допуска официальных лиц на территорию страны, — говорится в материале.

В рамках группового этапа турнира сборная Ирана должна провести три встречи на территории США. Первая пройдет 16 июня в Лос-Анджелесе против Новой Зеландии, вторая — 21 июня там же против Бельгии и 27 июня в Сиэтле против Египта.

Ранее почетный глава РФС Вячеслав Колосков одобрил вызов 18-летнего Амира Ибрагимова на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» в расширенный список национальной команды России. Одаренная молодежь — это благо для отечественного футбола, заявил функционер.