ФИФА принялась уговаривать Иран на чемпионат мира по футболу

Генсек ФИФА Графстрем обсудит со сборной Ирана вопрос участия команды в ЧМ-2026

Генсек Международной федерации футбола (ФИФА) Маттиас Графстрем собирается обсудить со сборной Ирана участие команды в чемпионате мира 2026 года, пишет агентство Reuters. По его информации, функционер готов предоставить иранцам гарантии безопасности.

Генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем встретится с представителями Иранской футбольной ассоциации в Стамбуле в субботу и заверит Иран в безопасности участия в чемпионате мира на фоне опасений по поводу допуска официальных лиц на территорию страны, — говорится в материале.

В рамках группового этапа турнира сборная Ирана должна провести три встречи на территории США. Первая пройдет 16 июня в Лос-Анджелесе против Новой Зеландии, вторая — 21 июня там же против Бельгии и 27 июня в Сиэтле против Египта.

Ранее почетный глава РФС Вячеслав Колосков одобрил вызов 18-летнего Амира Ибрагимова на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» в расширенный список национальной команды России. Одаренная молодежь — это благо для отечественного футбола, заявил функционер.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

