«Говорить, что тебя изнасиловали в семь лет, — позорно»: исповедь сироты

В Санкт-Петербурге на 34-летнего выпускника детского дома подали в суд за клевету. Ранее молодой человек обвинил работников соцучреждения в систематическом насилии. Максим Данилов рассказал NEWS.ru о своей жизни в казенном доме, пережитом изнасиловании и побоях.

Наказывали за два куска хлеба

Максим Данилов — социальный сирота. Он появился на свет в 1992 году в городе Санкт-Петербурге. Биологическая мать родила его в состоянии алкогольного опьянения и оставила в роддоме. Так Максим попал в дом малютки.

В полтора года его усыновила немолодая семейная пара, у которых умер родной взрослый сын. Максим прожил у них с полутора до четырех лет. В итоге они вернули его обратно в дом малютки. Но сделали это так, чтобы не было долгих прощаний и слез. Просто оставили его в парке на скамейке. Сказали, чтобы он ждал, якобы скоро за ним придут. Больше Максим приемных родителей не видел.

Вскоре прошел суд по разусыновлению, и мальчик оказался в казенном доме. В 1999 году Максим уже из дома малютки попал в детский дом. Поначалу все было неплохо — первый директор умела находить язык с детьми, а те любили ее. Но довольно скоро женщина уволилась и уехала на ПМЖ в Германию. Дальше, по словам Максима, в его жизни начался ад.

«Мне сейчас 34 года, а я боюсь слышать слова „пятница“, „суббота“, „воскресенье“. У воспитателей в эти дни вообще были развязаны руки, они могли вообще все, что угодно, сделать с детьми. Например, я не люблю, когда у меня за спиной кто-то идет, потому что я понимаю, что кто-то может меня ударить сзади. Вроде звучит глупо, а страх этот остался», — рассказывает Максим.

Со сменой руководства, по словам Максима, в детдоме начали практиковать изощренные методы наказания. А провиниться можно было как угодно. Например, взять лишний кусок хлеба за столом.

Максим Данилов Фото: Личный архив

«Наказания были разные. Детей могли раздеть догола, избить крапивой и выставить без одежды под дождь на улицу. Морили голодом. Допустим, за то, что ты посмел взять два куска хлеба. В девять лет меня в туалете изнасиловал выпускник. Когда он сделал это, я увидел, как воспитатель, <...> которая, кстати говоря, сама являлась бывшей воспитанницей и выпускницей этого интерната, махнула ему рукой, и он сделал так же», — делится Максим.

Намекала на жизнь с мужчинами

Молодой человек уверен, что именно воспитатель подговорила растлителя надругаться над ним. Уже в подростковом возрасте она внушала юноше, будто было бы выгоднее строить отношения с мужчинами (ЛГБТ-движение признано экстремистским в РФ, деятельность запрещена).

«Как-то она мне намекнула, что жить надо не с женщинами, а с парнями. Ну и рассказала, что многие выпускники, кому она это рекомендовала, живут с мужчинами и счастливы, ни в чем финансово не нуждаются», — пересказывает Максим доводы педагога.

Максим рассказывает, что в этом же детском доме уже около 25 лет работает другой педагог. Ранее она была простым воспитателем, а сейчас уже является заслуженным работником образования города Санкт-Петербурга. Женщина, со слов Максима, никогда не скрывала своей гомосексуальности и всячески демонстрировала вульгарное и маскулинное поведение: материлась, носила мужскую одежду, за ухом всегда имела сигаретку, нажевывала жвачку и применяла силу к воспитанникам.

Также Максим указывает на контент на ее странице в соцсети «ВКонтакте». После того, как выпускник объявил войну своему детдому, женщина удалила часть материалов из аккаунта. Максим утверждает, что с этой женщиной имел место инцидент растления и совращения несовершеннолетней воспитанницы. Всему этому якобы даже есть свидетель — дочь завуча детдома по воспитательной работе. Именно от нее об этом ЧП постепенно и узнал весь детский дом.

«Про детдом расскажешь — тебя найдут»

Максим долгое время молчал о пережитом в приюте, но даже при этом молчании в его адрес прилетали угрозы. Когда в 2016 году молодой человек внезапно для руководства детдома появился на экране федерального канала, ему превентивно решили пригрозить.

Максим Данилов Фото: Личный архив

«У меня был эфир на канале „Россия 1“ в программе „Прямой эфир“ с Борисом Корчевниковым. Там я нашел свою маму. Об этом эфире я рассказал у себя „ВКонтакте“. Видимо, детдом за мной следил. И один выпускник пишет мне в комментариях: „Мудила, если ты что-то про детдом расскажешь, то тебя найдут“», — вспоминает Максим.

Те из выпускников, кто в комментариях вступился за Максима, уже через полчаса удалили свои сообщения и даже заблокировали сверстника. Но Максим все-таки решил не замалчивать проблему и в 2025 году издал книгу с воспоминаниями из детского дома.

«Это не просто книга. Это моя боль и исповедь. Я долго молчал и вообще не хотел писать, так как наше общество почему-то не воспринимает детдомовских людей и считает, что все они маргиналы и уроды, хотя это не так. Я своим примером показал, что жизнь после детского дома есть, даже несмотря на то, что нас в интернате били, унижали, морили голодом и выставляли без одежды на мороз. И все это происходило не где-то в деревеньке, а в самом сердце города Санкт-Петербурга», — пишет Максим в аннотации своей книги.

Сейчас Максим работает, воспитывает 13-летнюю дочку и ведет блог о путешествиях. А в детском доме, по его словам, до сих пор продолжаются побои.

Недавно он из-за нападок сотрудников школы-интерната решил все-таки довести дело до правового разбирательства. По совету своего адвоката Максим обратился в Следственный комитет с требованием провести проверку в отношении педагогов.

«Мой следователь — Анастасия Евгеньевна Данилова. Она спросила, почему после выпуска прошло 17 лет, а я решился рассказать только сейчас. Я ответил, что это нелегко. Говорить, что мальчика изнасиловали в семь лет, — это позорно. Поэтому я и готовился к этому 17 лет. Она спросила, знаю ли я насильника в лицо — его фамилию и имя. Да! Я даже помню, как все это происходило. Во взрослой жизни я его нашел во „ВКонтакте“. Хотел разобраться с ним. Я предоставил следователю скрины нашей переписки, где он признается, что испортил мне жизнь», — рассказывает Максим.

По словам Максима, сейчас все загвоздки в том, что для движения дела сложно найти свидетелей, которые согласились бы давать показания. А большинство тех, кто мог бы выступить в суде, сталкиваются со стигмой со стороны руководства заведения.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Я не лишен дееспособности. И я не виноват в том, что мать родила меня в пьяном угаре, подписала отказ от меня и сразу же бросила. Но для этих педагогов мы в любом случае уроды и дебилы, которым нельзя верить. Всех педагогов, кто идет против системы, руководство интерната везде выставляет ненормальными и больными», — говорит Данилов.

«Выдумки полные»

Директор школы Валентина Путилова в разговоре с NEWS.ru заверила, что претензии их выпускника не имеют под собой реального основания. Руководитель учреждения также отметила, что Максим Данилов наблюдался у психиатра.

«А вы сами понимаете, что мальчик болен. Я даже не скажу, что мальчик, это уже взрослый мужчина. Уже прошло сколько лет, слава тебе господи, а только сейчас решил заниматься этим. А потом он все время стоял, извините меня, на учете в психиатрии. И даже тут привлекался еще раз и полтора года лежал. Я вас умоляю, все, что он там пишет, не имеет под собой никакой почвы. То есть это выдумки полные», — заявила Путилова.

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