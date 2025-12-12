Один за всех: снимавшийся в порно с 13 лет сирота наказал педофилов

Яша Яблочник — выпускник петербургского детского дома № 10, работники которого стали фигурантами уголовного дела о педофилии. Из почти 30 пострадавших публично решился говорить о проблеме только Яша. NEWS.ru рассказывает историю молодого человека.

Собирал деньги со звезд и насиловал детей

27 жертв — это то число, которое точно смог насчитать сам Яша, когда началось разбирательство. До следствия дошла только четвертая часть из них, а к началу суда с показаниями выступили лишь трое.

«В деле было всего семеро потерпевших, один из потерпевших перешел в статус свидетеля. За семь месяцев до возбуждения дела было насчитано 27 пострадавших мальчиков. Но не все захотели делиться на публику. Когда уже возбудили уголовное дело и оно получило резонанс, некоторые ребята под давлением отказались от показаний, потому что стало страшно», — рассказывает Яша.

Сам Яша впервые стал жертвой насилия, когда ему было всего 12 лет. Куратор по благотворительности и руководитель социальной гостиницы для сирот Кирилл Покалюк настиг Яшу в туалете, когда тот стирал носки. Мужчина расстегнул ширинку и принудил ребенка к оральному сексу.

Яша Яблочник Фото: Личный архив

«Официально он не был руководителем гостиницы. Устроен был дворником. На деле же он искал спонсоров в госструктурах и частных компаниях. В этой гостинице живут сироты до получения ими квартир. Помню историю, когда приезжали спонсоры, подарили социальной гостинице новые электрические плиты. Потом эти плиты забрали к себе домой Покалюк и директор гостиницы. Был скандал. Кража подарков от спонсоров на регулярной основе проходила и в детском доме. Крали телевизоры, бытовую технику, одежду дорогих брендов. Подарки от спонсоров мы видели на праздничных концертах, потом они бесследно исчезали», — рассказывает Яша.

Педофил наживался на сердоболии Собчак

Известно, что в 2013 году социальную гостиницу посетили Ксения Собчак и Людмила Нарусова. Покалюк моментально похвастался этим фактом, выложил фотосессию с публичными персонами в соцсетях. Собчак пожертвовала детдому серьезную сумму.

В 2018 году в ходе предвыборной гонки Яша на встрече с избирателями спросил у Ксении Собчак об этой истории. Кандидат в президенты призналась, что не проверяет людей, которым жертвует деньги.

«Ко мне обращаются разные люди. Я даю им личные деньги. Я всегда рассчитываю на их порядочность. Я не могу сказать, что я как-то сильно проверяю, что именно эти люди делают. <…> Кириллу я действительно материально помогала, но я не предполагала, что такая история скандальная может быть, потому что дети, с которыми я общалась (я туда приезжала неоднократно, они никогда на него не жаловались. <…> Мы все иногда становимся жертвами мошенников, негодяев», — сказала Собчак.

Яша Яблочник в предвыборном штабе Ксении Собчак в 2018 году Фото: Личный архив

В соцсетях Покалюка масса фотографий со знаменитостями. Многие из них, по словам Яши, оказывали спонсорскую помощь сотруднику детдома.

«Покалюк выходил на Ксению Собчак, дружил с Корнелюком. При мне Тамара Гвердцители на московском вокзале дала ему 120 тыс. рублей наличными. Потом он хвастался, что ходил с мальчиками в сауну. Конечно, какая-то часть спонсорских денег доходила и до сирот. Покалюк организовывал бесплатные билеты на концерты поп-звезд, занимался похоронами выпускников детдома», — поясняет Яша.

Попал в порностудию в 13 лет

В 13 лет Яша по наводке одной из воспитателей попал в студию к фотографу Александру Брыкову. Сначала прошла обычная фотосъемка, затем в нижнем белье, а потом Брыков сказал, что за деньги можно сниматься только обнаженным.

Подросток Яша согласился. Сначала это были одиночные съемки, затем с парами, а после — с мужчинами. В роликах для взрослых Яша продолжал сниматься все свое юношество.

Яша Яблочник Фото: Личный архив

«С учетом СИЗО Брыков в реальной тюрьме отсидел 3,5 месяца и вышел на свободу. Знакомый рассказывал что видел его то ли охранником, то ли контролером в пригородной электричке. Компенсацию в 100 тыс. рублей он так и не выплатил мне», — говорит Яша.

Дошло до омбудсмена

Впервые публично история Яши была рассказана художественными средствами: автобиография вышла на сайте «Такие дела», затем она стала одной из частей спектакля «Неприкасаемые», а потом петербургская студентка-журналистка сняла о Яше документальный фильм.

Яша Яблочник и актриса, исполнявшая его роль в спектакле «Неприкасаемые» Фото: Личный архив

Фильм в 2016 году попал в руки петербургского омбудсмена Александра Шишлова, и отсюда история перетекла в правовое поле. Сначала было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с жильем выпускников коррекционных детских домов, а затем взялись и за педофилов.

Яша рассказывает, что увиделся со своим обидчиком за два дня до его ареста. Он предупредил насильника, что ведется закрытое следствие и вскоре тот ответит за содеянное.

Яша Яблочник на вручении премии за фильм, снятый о нем Фото: Личный архив

За провинность в психушку

На суде Покалюк и его подельники настаивали, что дети в их приютах — «коррекционные». На этом же стояли адвокаты обвиняемого, которые просили не учитывать свидетельства «психически нездоровых» молодых людей при принятии судебных решений.

Яша же в разговоре с NEWS.ru отвечает, что в детдоме отправка ребенка в психбольницу была своего рода наказанием за ту или иную провинность.

«Ребенка могли положить в психушку на полгода. <…> Я был бунтарь. Восемь лет я прожил в этом детдоме, и шесть раз на новогодние каникулы меня клали в психушку. На мое место ехал в лагерь ребенок одного из воспитателей, по моей путевке. Избежать этого было невозможно. К психиатру водили ребенка один раз, и тот выписывал направление на „курорт“. И то беседовали с врачами педагоги, и им верили. В больницах закрытого типа были страшные вещи. Закалывали аминазином, били», — делится Яша.

Яша Яблочник в детском доме на встрече с иностранными усыновителями Фото: Личный архив

Яша рассказывает, что одним из пострадавших в деле мог стать его ровесник Витя Прокофьев, которого на фоне уголовного разбирательства внезапно поместили в ПНИ закрытого типа.

В разговоре с юристом Екатериной Гордон Яша предполагал, что не оказался по той же схеме в ПНИ только потому, что в то время его уже нашла родная мама. По его словам, насильники испугались, что мать сможет вытащить сына из интерната.

Единственный заключенный

Единственным, кто из пятерки фигурантов дела оказался за решеткой, стал Михаил Елин — бывший заместитель директора детского дома. Его признали виновным в двух эпизодах сексуализированного насилия над детьми, но срок он будет отбывать только по одному.

По первому эпизоду ему назначили 10 лет лишения свободы, но от наказания освободили из-за истечения сроков давности. По второму эпизоду назначили 12 лет в исправительной колонии строгого режима. Также на 10 лет ему запретили работать с детьми. На суде мужчина отказывался признать вину и настаивал, что дети его оговорили.

Кирилл Покалюк и его подельник Павел Прикащиков подозревались в вовлечении детей в проституцию. Кроме того, была версия, что за небольшие деньги они сами пользовались услугами воспитанников.

«Покалюк освобожден от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности. <…> Производство по уголовному делу в отношении Прикащикова было приостановлено в связи с тем, что подсудимый убыл на СВО», — сообщали в пресс-службе судов Ленобласти.

Насиловал за бургер

Уголовное преследование заслуженного учителя России Станислава Виноградова и еще одного бывшего воспитанника Андрея Соловьева было прекращено в связи с их смертью. Виноградов умер под следствием в 2021 году, Соловьев — после первого приговора, который был оправдательным.

Против Виноградова при этом свидетельствовал другой выпускник интерната, который отказывался выступать перед СМИ с открытым лицом.

«[Виноградов] позвал меня в кабинет. Сделал мне чай, потом из «Макдоналдса» дал мне гамбургер, колу, потом налил мне кофе. Там и кока-кола была. После того как он угостил меня, он сказал: «Я тебе вот это даю, но перед этим ты должен кое-что мне сделать». Я сказал, что именно. Он сказал: "Ты должен мне сделать, ну, ты мне должен помочь, ну, сделать оральный секс"», — рассказывал потерпевший.

Яша Яблочник Фото: Личный архив

Ушли от ответственности с клеймом

Адвокаты со стороны обвинения Александра Гудименко и Алла Салихова остались довольны решением суда. Они отметили, что сам вердикт отразится на репутации тех, кто избежал реального лишения свободы.

«Будем поддерживать уже дальнейшую позицию наших потерпевших и отстаивать именно тот приговор, который вступил в законную силу. Единственное, что нас очень расстраивает, — то, что ушли от ответственности ряд подсудимых в связи со смертью и в связи с истечением сроков давности. Это очень печально, но тем не менее уже есть на этих людях определенное клеймо того, что они были признаны виновными по делу о педофилах», — сказали защитницы.

