01 января 2026 в 19:24

Лавров рассказал, чего ждать от председательства России в ОДКБ

Лавров: Россия сохранит преемственность в ОДКБ

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Россия нацелена на дальнейшую консолидацию государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности, заявил в своем обращении глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Москва сохранит преемственность в развитии основных направлений взаимодействия.

С учетом геополитической напряженности ставим перед собой цели дальнейшей консолидации государств — членов ОДКБ, упрочения союзнических связей, углубления координации по ключевым международным проблемам. Продолжим линию на расширение сети контактов ОДКБ с государствами евразийского пространства и их интеграционными объединениями, — отметил Лавров.

Министр иностранных дел России подчеркнул, что начиная с первого января 2026-го РФ приступила к исполнению обязанностей председателя в ОДКБ. Российский срок руководства проходит под лозунгом: «Единая цель, общая ответственность в условиях коллективной безопасности многополярного мира». Лавров добавил, что деятельность РФ в качестве председателя сосредоточится на успешном исполнении ключевой задачи организации — сохранении спокойствия и порядка в регионе.

Ранее сообщалось, что Россия и страны Африки выступили с инициативой по укреплению сотрудничества между Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Африканским союзом (АС). Сторонами было принято совместное заявление о намерении установить рабочие контакты между двумя организациями.

