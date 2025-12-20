ОДКБ и Африканский союз договорились о сотрудничестве

Россия и страны Африки выступили с инициативой по укреплению сотрудничества между Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Африканским союзом (АС), цитирует ТАСС министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По итогам второй министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка сторонами было принято совместное заявление о намерении установить рабочие контакты между двумя организациями.

Рекомендовано установить рабочие отношения между Африканским союзом и ОДКБ, — заявил Лавров.

Документ фиксирует общую решимость углублять взаимодействие в области политики и безопасности. Одним из ключевых практических шагов для реализации этих целей стала рекомендация наладить официальные рабочие контакты между двумя структурами.

Ранее представитель ОДКБ Юрий Шувалов обратил внимание, что ситуация в мире становится принципиально более опасной, а такие вызовы, как водная и биологическая безопасность, требуют срочных опережающих решений. Он отметил, что мир находится в решающей фазе перехода к новому, еще не сформировавшемуся порядку.