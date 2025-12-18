Новый год-2026
18 декабря 2025 в 21:44

В ОДКБ заявили, что мир становится принципиально опаснее

Ситуация в мире становится принципиально более опасной, а такие вызовы, как водная и биологическая безопасность, требуют срочных опережающих решений, заявил представитель ОДКБ Юрий Шувалов на международной конференции. Он отметил, что мир находится в решающей фазе перехода к новому, еще не сформировавшемуся порядку, передает ТАСС.

Мир не просто становится менее предсказуемым — он становится принципиально более опасным. Новые технологии кардинально меняют характер конфликтов, а такие вызовы, как водная и биологическая безопасность, требуют срочных, опережающих решений, — сказал Шувалов.

Он выделил три ключевых тезиса: окончательное разрушение однополярной модели, рост опасности и непредсказуемости из-за новых технологий, а также сбои традиционных институтов международного права.

Представитель ОДКБ отметил, что в условиях максимального внешнего противодействия для России критически важно обеспечить единство общества, сохраняя культурное многообразие и уважение между людьми. Он добавил, что страна, защищая свое право на суверенное развитие, остается открытой миру, прежде всего для народов тех государств, которые проявляют уважение к ее курсу.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что следующая встреча на высшем уровне ОДКБ пройдет в Москве 11 ноября 2026 года. Саммит будет посвящен теме «Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель — общая ответственность».

ОДКБ
мир
Россия
технологии
конфликты
