09 января 2026 в 12:31

Батареи раскалились до 110 градусов и оплавились в домах российского города

Батареи в квартирах жителей Находки раскалились до 110 градусов

Фото: Ute Grabowsky/PHOTOTHEK/Global Look Press
Жители двух микрорайонов Находки пожаловались на раскалившиеся до 110 градусов батареи в их квартирах, сообщает Telegram-канал Amur Mash. По его информации, первыми о проблеме рассказали жители района Рыбпорта, но коммунальщики проигнорировали их обращения.

Это в свою очередь привело к серьезной аварии в квартире на улице Гагарина, где из-за лопнувшей трубы обвалился потолок, а кипятком залило спальню и кухню. Аналогичная ситуация сложилась на улице Гончарова в микрорайоне Моручилище. Ночью батареи в детской комнате одной из квартир нагрелись до 105-110 градусов и оплавились.

Прибывшие на место слесари сняли деформированную трубу, а хозяйка квартиры написала заявление в полицию. Отмечается, что во многих домах трубы изогнулись от высокой температуры. Местные жители вспомнили, что в Находке в 2007 году произошла трагедия, когда из-за прорыва кипятка погибла целая семья.

Ранее сообщалось, что в поселке Теплая Гора Пермского края в связи с коммунальной аварией в котельной без отопления остались 38 домов, в которых проживают 1366 человек. Также подача тепла не поступала в пять социально значимых объектов. Спасатели установили пять мобильных пунктов обогрева, рассчитанных на размещение до 30 человек каждый.

