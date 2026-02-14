В Приморье накрыли одну из опаснейших ОПГ, вымогавшую деньги у бойцов СВО В Находке арестовали участников банды, занимавшихся вымогательством у бойцов СВО

Правоохранители арестовали в Приморье членов организованного преступного сообщества, которые вымогали деньги, в том числе у бойцов СВО, а также занимались грабежами и похищениями, заявили в пресс-службе СУ СК России по региону. По версии следствия, в 2021 году 52-летний житель Находки создал ОПГ, куда привлек не менее 12 человек.

С 2021 по 2025 год злоумышленники под угрозой насилия вымогали у жителей деньги. Потерпевшие, среди которых и участники спецоперации, отдавали требуемые суммы. Всего было совершено не менее 20 преступлений, из них 16 особо тяжких.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), — уточнили в СК.

Ранее Химкинский городской суд Московской области продлил на полгода арест четырем фигурантам уголовного дела о хищении средств у военнослужащих и участников СВО в аэропорту Шереметьево. Речь идет о таксистах, которые намеренно завышали цены.

До этого в Хабаровске главаря ОПГ приговорили к 22 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также к миллионному штрафу. Сроки получили и его подельники, которые уже были судимы в 2023–2024 годах.