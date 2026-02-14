Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 14:27

В Приморье накрыли одну из опаснейших ОПГ, вымогавшую деньги у бойцов СВО

В Находке арестовали участников банды, занимавшихся вымогательством у бойцов СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Правоохранители арестовали в Приморье членов организованного преступного сообщества, которые вымогали деньги, в том числе у бойцов СВО, а также занимались грабежами и похищениями, заявили в пресс-службе СУ СК России по региону. По версии следствия, в 2021 году 52-летний житель Находки создал ОПГ, куда привлек не менее 12 человек.

С 2021 по 2025 год злоумышленники под угрозой насилия вымогали у жителей деньги. Потерпевшие, среди которых и участники спецоперации, отдавали требуемые суммы. Всего было совершено не менее 20 преступлений, из них 16 особо тяжких.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), — уточнили в СК.

Ранее Химкинский городской суд Московской области продлил на полгода арест четырем фигурантам уголовного дела о хищении средств у военнослужащих и участников СВО в аэропорту Шереметьево. Речь идет о таксистах, которые намеренно завышали цены.

До этого в Хабаровске главаря ОПГ приговорили к 22 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также к миллионному штрафу. Сроки получили и его подельники, которые уже были судимы в 2023–2024 годах.

Приморский край
Находка
ОПГ
вымогательства
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мюнхенская конференция обернулась скандалом из-за Зеленского
Захарова привела весомое доказательство неонацистской политики Киева
Розенбаум озолотился на пиве
Стало известно, чего лишилась Джессика Альба после развода
Жители одного города России лишились возможности получить права
Звезда «Танцев со звездами» вышел из СИЗО: что известно о деле Леденева?
Путин выразил соболезнования родным и близким историка Роя Медведева
Россиянам напомнили о важном церковном празднике 14 февраля
Пожилая вдова сделала британцу предложение в доме престарелых
Германия оказалась на грани газового коллапса
Украинские мошенники начали орудовать в Польше, не утруждаясь знанием языка
Олимпиада-2026: новости 14 февраля, несправедливое судейство, провокатор
Военэксперт назвал главные изъяны ВСУ
Потолок рухнул на студентов в РЭУ им. Плеханова
Хищения в «Калашникове»: что за скандал, кто и сколько украл, подробности
Российская пара загадочно умерла за границей с разницей в шесть дней
Названа сумма, заработанная Шайдоровым за сенсационное золото Олимпиады
США убедили Индию больше не закупать российскую нефть
Жителя Тюмени осудили за сотрудничество с «Легионом «Свобода России»
Россия стала «малиновой королевой» мира
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.