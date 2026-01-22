Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Резонансная история ползающей на четвереньках пенсионерки дошла до властей

В Находке построят лестницу у дома пенсионерки после видео в соцсетях

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Находке пообещали построить новую лестницу для пенсионерки, которая была вынуждена добираться до магазина на четвереньках, сообщает пресс-служба местной администрации. Ранее в Сети появилось резонансное видео, на котором бабушка карабкается по горе, хватаясь на веревку.

Женщина живет в частном доме в низине. Лестница, по которой раньше можно было безопасно подняться к ее жилью, со временем сгнила и пришла в негодность. Чтобы сходить за продуктами, ей приходилось карабкаться по склону, держась за натянутую веревку, а самый опасный участок преодолевать ползком, чтобы не сорваться на скользкой горке.

Сразу от выхода из дома протоптана тропинка по склону. До магазина «Дельфин» есть альтернативный путь, он немного длиннее и безопаснее. Но пожилая женщина пользуется привычной дорогой. По ее словам, лестница когда-то была в этом месте, но ее сломали и растащили, — сказано в публикации.

Ранее в Челябинске возбудили уголовное дело после падения инвалида-колясочника. В соцсетях распространилась информация, что при высадке из мужчина упал с откидного пандуса. Водитель транспортного средства вместо оказания помощи стал вести себя агрессивно.

