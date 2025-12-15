Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 12:28

Бастрыкин заинтересовался делом о падении инвалида из автобуса

В Челябинске после падения инвалида с откидного пандуса в автобусе завели дело

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Челябинске возбуждено уголовное дело после инцидента с падением инвалида-колясочника, сообщили в Следственном комитете Российской Федерации. По данным ведомства, в соцсетях распространилась информация, что в декабре при высадке из автобуса мужчина упал с откидного пандуса. Водитель транспортного средства вместо оказания необходимой помощи стал проявлять в его отношении агрессию.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Владимировичу Правосудову доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в Карелии скончался 22-летний инвалид, который стал жертвой жестокого избиения со стороны 15-летнего подростка. Врачи делали все возможное для спасения жизни молодого человека. Инцидент произошел 31 октября в городе Беломорске. Несовершеннолетний заманил инвалида в свою квартиру, где подверг его систематическим издевательствам и физическому насилию.

До этого в Москве под колесами автомобилей погиб мужчина, передвигавшийся в инвалидном кресле. Авария произошла на Ленинградском проспекте. Сначала инвалида сбил автомобиль марки Peugeot, отбросив его на встречную полосу движения, где пострадавший попал под колеса автомобиля Toyota. Мужчина скончался на месте происшествия.

Александр Бастрыкин
СК РФ
Челябинск
инвалиды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт по этикету ответила, когда уместно поздравлять с наступающим
Напавший на учительницу девятиклассник не виделся с отцом уже полтора года
Литва захотела решить пограничные споры с Белоруссией
Литва предложила Белоруссии переговоры
Российские бойцы стерли в пыль важные для ВСУ объекты инфраструктуры
В Госдуме предложили запустить ипотеку под 1% для определенных семей
Автомобиль сбил двух подростков на трассе и перевернулся
Гериатр дала советы, как закрепить полезные привычки
«Радио Судного дня» вышло в эфир с новым таинственным посланием
Песков рассказал, обсуждают ли США с Россией новые предложения по Украине
Раскрыта причина смерти композитора Левона Оганезова
В Реутове проводили в последний путь погибшего после ДТП главу округа
Врач перечислила лучшие продукты для поддержания уровня железа в организме
Появился комментарий охраны школы в Петербурге после нападения на учителя
Водитель иномарки протаранил памятник святому и попал на видео
«Мы видим»: в ОП высказались о проверке возраста для доступа к играм
Аллу Пугачеву осудили за кражу мобильного телефона
Курьер из Новосибирска перевел мошенникам 670 тыс. рублей
Неуловимый грабитель обчистил два банка за два дня
В двух городах ДНР развернули гуманитарную операцию
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.