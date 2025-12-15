Бастрыкин заинтересовался делом о падении инвалида из автобуса В Челябинске после падения инвалида с откидного пандуса в автобусе завели дело

В Челябинске возбуждено уголовное дело после инцидента с падением инвалида-колясочника, сообщили в Следственном комитете Российской Федерации. По данным ведомства, в соцсетях распространилась информация, что в декабре при высадке из автобуса мужчина упал с откидного пандуса. Водитель транспортного средства вместо оказания необходимой помощи стал проявлять в его отношении агрессию.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Владимировичу Правосудову доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в Карелии скончался 22-летний инвалид, который стал жертвой жестокого избиения со стороны 15-летнего подростка. Врачи делали все возможное для спасения жизни молодого человека. Инцидент произошел 31 октября в городе Беломорске. Несовершеннолетний заманил инвалида в свою квартиру, где подверг его систематическим издевательствам и физическому насилию.

До этого в Москве под колесами автомобилей погиб мужчина, передвигавшийся в инвалидном кресле. Авария произошла на Ленинградском проспекте. Сначала инвалида сбил автомобиль марки Peugeot, отбросив его на встречную полосу движения, где пострадавший попал под колеса автомобиля Toyota. Мужчина скончался на месте происшествия.